Tarancón (Cuenca) recupera, cinco años después, su centro de mayores, que dará servicio a unos 2.000 usuarios

Centro de mayores de Tarancón - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

CUENCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio conquense de Tarancón recupera su centro de mayores, cinco años después del derribo del anterior edificio que obligó a desplazar los servicios a unas dependencias provisionales.

Los más de 2.000 usuarios podrán disfrutar ahora de unas instalaciones modernas en una nueva ubicación, situada en una parcela de 5.000 metros cuadrados en las que en el pasado hubo una guardería, tras una inversión de 4,1 millones de euros por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El alcalde de Tarancón, José Manuel Carrizo, ha destacado que "es un día importante", porque culmina un proyecto clave en una localidad donde los mayores suponen el 20% de la población.

El alcalde ha afirmado que es una "satisfacción" ver cómo han quedado estas instalaciones de un centro "que se convertirá en un referente del envejecimiento activo de la región" y ha dado las gracias al Gobierno regional por hacerlo posible, así como el equipo de arquitectura y obras que se han encargado de los trabajos.

Carrizo ha recordado que, en paralelo a estas obras, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo en urbanizar el entorno del centro para que sea más accesible para los más de 2.000 usuarios habituales del centro de mayores. Además, ha apuntado que este nuevo centro permitirá habilitar el que se utilizaba de forma provisional espacios para otros colectivos de la ciudad que los demandan.

Finalmente, el primer edil taranconero se ha referido a otras necesidades que tiene Tarancón, como la integración de los terrenos ferroviarios y la construcción de una nueva estación de autobuses, ya que los actuales vehículos de este medio de transporte tienen ya problemas para acceder a la actual, ubicada dentro de la ciudad.

PETICIÓN DE UN SERVICIO DE COMIDA PARA MAYORES

En el acto también ha intervenido el presidente del Consejo de Mayores de Tarancón, José Luis Cantarero, que ha celebrado que por fin cuentan con un sitio "acorde a nuestras necesidades" y, con emoción, ha recordado a todas las personas que han hecho posible este proyecto.

Cantarero ha asegurado que, a partir de ahora, van a poder contar con más espacio para organizar más talleres y actividades, pero también ha pedido que el bar del centro pueda ofrecer un servicio de comidas diarias para las personas mayores de la localidad que tienen dificultades para cocinar en su casa.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha señalado que este centro es "uno de los ejemplos de la política que caracteriza a Castilla-La Mancha" y que fue el primer proyecto que le plantearon para este municipio.

"Es un espacio de convivencia y para compartir", ha insistido García Torijano, que ha indicado que uno de los objetivos de estos centros es luchar contra la soledad no deseada.