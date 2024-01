Tellado: "En España hay una Operación Cataluña, y el principal protagonista se llama Pedro Sánchez"

TOLEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que, "efectivamente", en España "hay una Operación Cataluña", y "el principal protagonista de la Operación Cataluña se llama Pedro Sánchez".

"La Operación Cataluña lleva implícita una ley de amnistía inconstitucional, lleva implícita la condonación de la deuda a Cataluña, lleva implícita la derogación del delito de sedición para que políticos corruptos no tengan que pagar sus penas de prisión. Esa es la auténtica Operación Cataluña que el PSOE quiere ocultar", ha respondido a preguntas de los medios en Seseña (Toledo).

Según ha afirmado el portavoz 'popular', "ahora parece ser que el Partido Socialista quiere hacerle oposición a Mariano Rajoy, y nosotros estamos aquí para hacerle oposición a quien está malgobernando España, anteponiendo intereses personales por encima de los intereses generales".

"Parece ser que vienen a recurrir ahora a unos hechos de hace diez años, que conoce todo el mundo, y que no deja de ser más que una cortina de humo para que no se hable de la grave situación que atraviesa nuestro país en estos momentos. Yo, desde luego, no voy a seguirle el juego al Partido Socialista", ha zanjado Tellado.