Tembleque y Consuegra acogen esta semana el Eco Rallye, que hará a C-LM referencia nacional de la movilidad sostenible

El Eco Rallye Castilla-La Mancha convertirá a la Comunidad en referencia nacional de la movilidad sostenible - ECO RALLYE

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Eco Rallye Castilla-La Mancha Ciudad de Toledo 2025, prueba puntuable para la Copa de España de Escuderías de Energías Alternativas, se ha presentado este martes oficialmente en el Salón Rico de Toledo, un evento deportivo de entidad nacional que se desarrollará en la provincia de Toledo y dos de sus localidades más emblemáticas, como son Tembleque y Consuegra, del 21 al 23 de noviembre.

La prueba tendrá una salida protocolaria el viernes, a partir de las 19.30 horas, en la Plaza del Conde junto al Palacio de Fuensalida, realizando un recorrido neutralizado por el Casco Histórico de la ciudad de Toledo. Esta gala deportiva, abierta a los toledanos, será un espectáculo de luz y sonido junto a los vehículos participantes, informa la organización.

El sábado dará comienzo la prueba de forma deportiva con la salida del primer vehículo a las 9.00 horas desde el parque cerrado de Toletum. En ese instante, a distancia de un minuto, todos los vehículos iniciarán el recorrido cercano a 300 kilómetros por la provincia de Toledo, que será secreto para todos los pilotos hasta 30 minutos antes del inicio de la prueba.

La llegada del primer vehículo a Toledo está prevista alrededor de las 18.00 horas, con final de etapa en Toletum. El último tramo cronometrado llevará a los participantes a recorrer algunos de los enclaves más reconocibles de la Ciudad Imperial, que ofrecerá su perfil iluminado como un escenario único para el cierre de la competición.

El domingo, en la emblemática puerta de Bisagra tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios y galardones a todos los participantes, con la presencia de autoridades a las 13.00 horas.

TROFEOS CON ALMA: DOWN TOLEDO Y DAMASQUINADO TOLEDANO

El Eco Rallye CLM contará además con unos galardones especialmente significativos. Los vencedores del tramo de Regularidad Plus, en sus tres categorías, recibirán un trofeo único elaborado por los jóvenes de la Asociación Down Toledo en su taller creativo, donde desarrollan el proyecto 'El arte de ser parte'. Una iniciativa que no solo pone en valor su talento artístico, sino que refleja el compromiso de la entidad con la participación activa en la vida social y cultural de la ciudad.

Asimismo, y de la mano del artesano damasquinador toledano Óscar Martín, se han creado dos piezas exclusivas bajo el lema 'Trofeo Alma Manchega', destinadas a reconocer al equipo -piloto y copiloto- que encarne los valores que trascienden la propia competición: la solidaridad, el compañerismo, el respeto y el compromiso con el espíritu castellanomanchego que inspira el Eco Rallye CLM.

El Eco Rallye Castilla-La Mancha-Ciudad de Toledo 2025 reforzará este año su dimensión solidaria con la campaña 'Junt@s creamos futuro', que mantiene su colaboración con el Hospital Nacional de Parapléjicos a través de diversas acciones que se prolongarán hasta final de año.

PRESENTACIÓN

Al acto de presentación han asistido el CEO de Pitlane Network y organizador del Eco Rallye, Pedro Fermín Flores; el director general de Juventud y Deportes, Carlos Alberto Yuste y la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares junto al concejal Juan Marín y la directora deportiva de la Real Federación Española de Automovilismo, Paloma Izquierdo, el alcalde de Tembleque, Jesús Fernández, entre otros.

Pedro Fermín ha destacado la importancia del Eco Rallye que recibirá la inspección de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) para alcanzar en 2026 la puntuabilidad en el campeonato de España de Energías Alternativas.

Entre los participantes de esta edición se encuentran los actuales campeones de España en las tres categorías --eléctricos, híbridos enchufables e híbridos--, José Manuel Pérez-Aicart, Ángel Santos y Laura Aparicio, respectivamente. Además esta prueba castellanomanchega decidirá el equipo campeón de la Copa Kobe Motor Eco 2025.

Por su parte, el director general de Juventud y Deportes ha agradecido la elección de Castilla-La Mancha para el evento y ha destacado la capacidad reactiva de la región en el ámbito del automovilismo.

Dicho esto, ha subrayado la importancia de la eficiencia energética y la conducción responsable en este tipo de eventos, y cómo estos aspectos "se alinean con la promoción turística y económica de la región".

Por su parte, la directora deportiva de la Real Federación Española de Automovilismo, Paloma Izquierdo, ha puesto el foco en que en las energías alternativas "no prima la velocidad".

"Prima la regularidad, el consumo óptimo. Eso nos lleva a una conducción y a un automovilismo mucho más sostenible, eficiente y responsable con el medio ambiente y con nuestro deporte." Los rallyes de energías alternativas son la modalidad más joven en la Real Federación, "pero tienen un futuro obligado."

Mientras, La vicealcaldesa toledana ha destacado el honor que representa para la ciudad de Toledo acoger por primera vez el Eco Rallye. Expresó su deseo de que este evento se consolide en el calendario de la ciudad a partir de 2025.

Tras subrayar la importancia de hablar de deporte, futuro, innovación y compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del entorno, ha indicado que el Ayuntamiento de Toledo ha asumido la responsabilidad de convertir la ciudad en un "referente de sostenibilidad urbana".

"El Eco Rallye es un ejemplo de cómo la emoción del deporte puede ir de la mano con el cuidado del medio ambiente", ha dicho Cañizares, que ha destacado el importante componente de solidaridad, destinando fondos a causas tan importantes como el Hospital Nacional de Parapléjicos.