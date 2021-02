La temporada de gripe termina enero con apenas seis detecciones, tres de ellos en C-LM

MADRID/TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE), constituido por epidemiólogos y virólogos de las comunidades autónomas, el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha detectado, hasta el 31 de enero, apenas seis virus de la gripe en la temporada 2020-2021 en toda España.

Concretamente, en lo que llevamos de temporada, Aragón notificó entre el 9 y el 15 de noviembre un virus A(H1N1)pdm09 no centinela y Castilla-La Mancha tres de la gripe tipo B no centinela en la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre. En 2021, Aragón ha informado en la semana del 4 al 10 de enero de la detección de un virus de la gripe tipo A (no subtipado) a partir de una muestra no centinela y en la semana del 10 al 17 de enero de un virus de la gripe tipo B también de una muestra no centinela.

Estos datos contrastan con los de la misma semana del año anterior, antes de la pandemia de COVID-19, cuando la tasa global de incidencia de gripe se situaba en a 255,6 casos por 100.000 habitantes. En concreto, el año pasado por estas fechas se había notificado 1.023 detecciones centinela (realizadas por la red de médicos encargada de notificar los casos) de virus gripales. A estos hay que sumar 3.659 no centinela. Es decir, 4.682 en total.