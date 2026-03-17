Tobarra acoge su XV edición de TOB'ART con exposiciones, degustaciones, talleres y música del 19 al 22 de marzo

ALBACETE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz, ha presentado este martes en el palacio provincial de Albacete la XV edición de la Muestra Nacional de Artesanía del Tambor, Gastronomía y Semana Santa de Tobarra, TOB'ART, que este año ofrecerá exposiciones, degustaciones culinarias, talleres y música en vivo del 19 al 22 de marzo, según ha enumerado la alcaldesa de la localidad, Estefanía Escribano.

La diputada provincial ha señalado que la iniciativa busca poner en valor "la artesanía del tambor y lo que representa para la identidad de Tobarra", ofreciendo la posibilidad de descubrir "todo tipo de objetos relacionados con el tambor y la percusión" a través de la divulgación en un encuentro cultural.

La primera edil ha detallado que este año han reforzado la programación haciéndola "más participativa, atractiva y abierta a todos los públicos" y ha asegurado que mantendrán su apuesta "por los artesanos y la dinamización cultural y turística de Tobarra". El vicepresidente de la asociación Amigos del Tambor de Tobarra, José Manuel Cano, ha recordado que el evento comenzó en 2009 como un encuentro para artesanos tamborileros, visitantes y amantes de esta tradición, que ofrece exposiciones fotográficas y recuerdos de las cuadrillas y de la historia de la ciudad, con talleres prácticos de técnicas tradicionales.

El jueves 19 la inauguración arrancará con la muestra de artesanía y continuará con actos de homenaje a artesanos y tamborileros destacados. El sábado 21 habrá un espectáculo musical para los más pequeños y por la tarde comenzarán los talleres de artesanía. A lo largo de la tarde también habrá exhibición de tambores y de toque en los que participa la Escuela de Tambor de Tobarra, con invitados de localidades cercanas, además de un concierto homenaje.

El representante de la Federación de Hermandades y Cofradías de la localidad, Juan Ángel Sánchez, ha destacado que el viernes 20 de marzo presentarán el nuevo estandarte de la organización, considerado "una auténtica joya y obra de arte" diseñada por Cristina Alfaro y realizada por el artesano Juanjo Barbero, que irá seguida de la presentación de diversas creaciones y obras de restauración, además de una proyección de imágenes de la Semana Santa Tobarreña y una visita al archivo histórico el sábado 21. El domingo 22, más enfocado a la juventud, se innovará con el primer pregón infantil y el cierre con una tamborada especial.

El representante de Asociación de Hostelería y Turismo 'To-Bar-Tur', José Antonio Paterna, ha señalado que este año dispondrán también de un taller infantil en la diputación y una master class benéfica de corte de jamón, con los fondos destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, así como otra master class de coctelería situada en la plaza de toros. Habrá además conciertos de música en vivo de la banda Azabache y otro de pop rock tributo de los 80.