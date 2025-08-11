El toledano arroyo de Azucaica afronta la segunda fase de sus obras de canalización para prevenir inundaciones

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, en su sesión extraordinaria, el Plan de Infraestructuras del arroyo Villagómez, que solventará las deficiencias que presenta el sistema de saneamiento y alcantarillado del barrio de Azucaica, y así prevenir inundaciones que ponen en riesgo la salubridad y la conservación del medioambiente.

Además, se ha aprobado la utilidad pública del citado Plan que incluye la expropiación de parcelas de titularidad privada, como paso previo a la canalización del arroyo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los servicios técnicos municipales han determinado la necesaria ampliación de las actuaciones a realizar en Azucaica, porque hasta ahora el sistema de saneamiento y canalización se compone de una red unitaria que da servicio al núcleo urbano y determinadas canalizaciones de recogida y evacuación de aguas pluviales.

La concejal de Obras y Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina, ha recordado que se trata de la segunda fase de la obra que comenzó en septiembre del 2024 y que consistía en la construcción de una gran balsa con un sistema de gaviones para retener los sólidos y evitar que los arrastres que llegan de los arroyos de los municipios del entorno de la ciudad, colapsen las conducciones.

Así se favorece la decantación de las arenas, como paso previo a su incorporación a la tubería de encauzamiento. "Con esta actuación decidida, damos los pasos necesarios para solventar uno de los principales problemas del barrio, atendiendo a una demanda histórica de los vecinos", ha destacado Molina.