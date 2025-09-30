Toledo actúa como telón de fondo para el rodaje de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon' - JCCM

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuarta temporada 'The Walking Dead: Daryl Dixon', spin-off de una de las series de mayor repercusión internacional, se está rodando estos días en Toledo, con varios puntos de la ciudad como telón de fondo.

La directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández, realizó este lunes una visita al escenario de rodaje, donde ha compartido unos minutos con el actor estadounidense protagonista de la producción, Norman Reedus.

Durante la visita, la directora general estuvo acompañada por el responsable de 'Castilla-La Mancha Film Commission', Mike Villanueva. Ana Isabel Fernández conoció los detalles de la grabación del rodaje de la cuarta temporada de la serie en varias localizaciones de la ciudad, como el emblemático Puente de Alcántara, la Plaza de San Román, así como otras localizaciones de la región.

La llegada del rodaje, que ha contado con el asesoramiento y apoyo para la búsqueda de localizaciones y grabación, scoutings y asesoría para tramitación de permisos por parte de 'Castilla-La Mancha Film Commission', supone "una gran oportunidad" para Castilla-La Mancha de posicionarse como un destino único para rodajes y situar a la región en el mapa para la filmación de grandes producciones audiovisuales.

The Walking Dead: Daryl Dixon sigue al icónico personaje interpretado por Norman Reedus en su travesía por territorios desconocidos tras los acontecimientos de la serie original. La producción expande su universo narrativo rodando en escenarios de gran valor patrimonial y visual.