Toledo celebrará la X Jornada Mundial de los Pobres y el Jubileo de la Caridad en la Catedral este domingo

Archivo - Plaza Del Ayuntamiento Toledo - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Toledo, a través de la Vicaría Episcopal de Caridad y Promoción Social y Cáritas Diocesana de Toledo, en colaboración con el Cabildo de la Catedral Primada, celebrará este domingo, 15 de noviembre, la X Jornada Mundial de los Pobres, con el lema 'El Señor es el refugio del pobre'.

Esta cita diocesana coincidirá además con la celebración del Jubileo de la Caridad. La jornada tiene como objetivo poner en valor la centralidad de los más vulnerables en el Evangelio y hacer patente el llamamiento a que la comunidad cristiana sea un refugio real de acogida, fraternidad y dignidad.

Las actividades comenzarán a las 11.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo con el encuentro de los participantes en la Eucaristía para entrar por la Puerta Santa de la Catedral; a las 12.00 horas con la celebración de una Eucaristía solemne y Jubileo de la Caridad en la Catedral Primada, preparada con la participación activa de representantes de las distintas delegaciones diocesanas.

A la finalización de los actos litúrgicos, en torno a las 13.00 horas, los asistentes disfrutarán de una visita guiada y cultural por la Catedral Primada, organizada por el Cabildo y guiada por voluntarios, ha informado la Catedral en un comunicado.

El broche final tendrá lugar a las 14.00 horas con una comida fraterna en el Claustro de la Catedral, que congregará a unos 150 comensales, y el postre ofrecido por la Esclavitud de la Virgen del Sagrario.

Este almuerzo comunitario reunirá a personas acompañadas por los diferentes proyectos sociales de la Iglesia en Toledo, principalmente de Cáritas y de la Delegación de Migraciones, como personas sin hogar, residentes del centro Hogar 2000, programas de empleo, acogida e inserción para migrantes, junto a sacerdotes, voluntarios, miembros de cofradías y representantes de las delegaciones diocesanas.

La celebración de este día es posible gracias al esfuerzo coordinado de múltiples agentes de la Archidiócesis. La comida contará con el apoyo fundamental de las cocineras de Santa Casilda para la elaboración del menú principal, la colaboración de la Esclavitud de la Virgen del Sagrario en el postre, y el despliegue logístico de Cáritas y el Cabildo de la Catedral.

Asimismo, un amplio grupo de voluntarios --pertenecientes a Cáritas, a los diáconos permanentes y a cofradías penitenciales e históricas como la de la Santa Caridad, la Esclavitud de la Virgen del Sagrario, el Descendimiento y Cristo Redentor, además de diversas delegaciones y secretariados pastorales-- se encargará de las labores de montaje, servicio de mesas y atención a los participantes, evidenciando el compromiso firme de la Iglesia toledana con la cercanía y el cuidado de los más necesitados.

Como novedad, convocados por la Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis, actuará el grupo Somos, grupo nacido en el seno de la Asociación Pública de Fieles Aqua Vitae. El grupo se presenta como un proyecto musical evangelizador que utiliza un lenguaje cercano, actual y profundamente humano para transmitir un mensaje de esperanza, comunidad y encuentro.