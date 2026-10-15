Toledo estrena Feria del Libro con nueva ubicación en la Plaza del Ayuntamiento y una programación ampliada

XXI Feria del Libro de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha inaugurado la XXI Feria del Libro de Toledo, que se celebra hasta el próximo 18 de octubre y que este año estrena ubicación en la plaza del Ayuntamiento, además de ampliar su programación a otros espacios de la ciudad como el parque del Tránsito y el Círculo de Arte.

Durante su intervención, Velázquez ha agradecido el trabajo de la Asociación de Libreros, Fedeto, las empresas colaboradoras y el equipo municipal de Cultura, que "han hecho posible una edición que aspira a ser la primera de una nueva etapa".

El alcalde ha destacado las novedades de esta edición, entre ellas el cambio de ubicación, la ampliación de espacios y la incorporación de Elena Catalán como coordinadora, con el objetivo de seguir creciendo y convertir la Feria en un referente no solo de Castilla-La Mancha, sino también a nivel nacional e internacional.

En este sentido, ha subrayado la importancia de la presencia de México en la programación, con quien Toledo mantiene estrechos vínculos históricos y culturales, y ha puesto en valor el hermanamiento con Guanajuato y las conexiones literarias que unen a ambas ciudades a través del Siglo de Oro.

Una Feria que crece y se abre a nuevos espacios La XXI Feria del Libro reúne este año a seis librerías y entre 55 y 60 editoriales, con una programación que incluye presentaciones, firmas de libros, encuentros con autores, talleres, cuentacuentos y actividades para todos los públicos.

La plaza del Ayuntamiento será el escenario principal, mientras que el parque del Tránsito y el Círculo de Arte acogerán propuestas complementarias.

Además, la edición incorpora novedades como la Jornada Profesional del Libro, celebrada este martes en el Ayuntamiento, para favorecer el encuentro y el intercambio entre profesionales del sector.

Velázquez ha expresado su deseo de que la Feria vuelva a superar los registros de participación y ventas de ediciones anteriores y ha señalado que el Ayuntamiento seguirá trabajando junto a la Asociación de Libreros para consolidar esta cita cultural y contribuir al dinamismo de la ciudad.

El alcalde ha incidido en la importancia de promover la lectura como un hábito saludable y una herramienta fundamental para el aprendizaje y el desarrollo personal, especialmente entre niños y jóvenes.

"Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que, sobre todo en edades tempranas, los niños se acerquen a la lectura", ha señalado, al tiempo que ha defendido la colaboración entre las administraciones públicas y los colectivos culturales para extender este hábito al conjunto de la ciudadanía.

Por último, Velázquez ha recordado que "leer mejora la comprensión, el vocabulario y la memoria, estimula la imaginación y permite descubrir otras realidades".

En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el impulso de iniciativas que acerquen los libros a personas de todas las edades y de todos los barrios de Toledo.

El acto inaugural ha contado con la presencia de varios miembros de la Corporación Municipal; la representante de la Asociación de Libreros de Toledo, Elvira Rivero; la coordinadora de la Feria, Elena Catalán; el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, y el representante de la Embajada de México en España, Alejandro de León Vargas, invitado en esta edición para reforzar los vínculos culturales entre Toledo y el país latinoamericano.