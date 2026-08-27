Toledo inicia la contratación del nuevo servicio de limpieza y desbroce de zonas verdes por más de 14 millones

El portavoz municipal Juan José Alcalde, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha autorizado el inicio del expediente de contratación del servicio de limpieza, conservación, mantenimiento y desbroce de zonas verdes y arbolado municipal, con una duración inicial de 24 meses y un valor estimado total de 14.735.178,98 euros.

Mientras se completa la nueva contratación, el Consistorio informa de la aprobación de la continuidad del actual contrato del servicio de limpieza, conservación, mantenimiento y desbroce de zonas verdes y arbolado municipal, por un valor estimado de 1.285.505,68 euros, durante seis meses o hasta la entrada en vigor del nuevo contrato.

De igual modo, en su sesión de la presente semana ha dado luz verde al inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, de la concesión del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, dando así el primer paso para definir el modelo del autobús urbano de Toledo para la próxima década.

El portavoz municipal, Juanjo Alcalde, ha recordado que el actual contrato vigente, se firmó en diciembre del 2016, y con este trámite aprobado hoy se pone en marcha el procedimiento administrativo para garantizar la continuidad y renovación de uno de los principales servicios públicos de la ciudad.

"Hoy damos un primer paso fundamental para diseñar el transporte público de Toledo de la próxima década. Queremos un servicio moderno, eficaz, eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades reales de los toledanos", ha destacado el portavoz.

En el área de Gobierno, Seguridad, Transportes e Interior, la Junta de Gobierno ha adjudicado además una inversión de 315.810 euros, con una duración de cinco años, destinada a renovar y actualizar los sistemas municipales de copias de seguridad y almacenamiento de datos.

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local también ha dado cuenta de las diferentes actuaciones y obras que se están ejecutando en diferentes barrios de toda la ciudad, con las obras de reparación de la calzada y acerado en la calle Ferrocarril y aledañas de Santa Bárbara, con una inversión de 235.000 euros.

Asimismo, la próxima semana comenzarán las obras de reparación de firmes y pavimentos en las calles Arlés, Valdemarías y Valdeyernos, en Santa María de Benquerencia con una inversión superior a los 450.000 euros, a los que se suman otros 123.000 euros para la reparación de pasos de peatones en diferentes calles del barrio.

También se ha tomado conocimiento del inicio de las obras del nuevo aparcamiento público y gratuito de La Legua, situado junto a las instalaciones deportivas, que contará con unas 50 plazas y supone una inversión de aproximadamente 100.000 euros.

Además, de cara a la programación cultural de septiembre, se han adaptado las medidas acústicas de la plaza de Zocodover para la celebración de las Noches del Patrimonio de los días 11 y 12 de septiembre.

También se han autorizado las celebraciones de las fiestas de los barrios de Santa Teresa, del 10 al 13 de septiembre; La Cava, en esas mismas fechas; y Buenavista, del 17 al 20 de septiembre.

Por otro lado, también se autoriza, la prórroga del contrato del servicio de conservación de áreas infantiles, conjuntos biosaludables y equipamientos de áreas caninas de titularidad municipal, por un importe de 75.000 euros, IVA incluido.