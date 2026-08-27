Toledo se suma a la convocatoria de la FEMP "para lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad a Ceuta y a sus vecinos"

La Policía Nacional pone orden en las colas de migrantes, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo se va a sumar a la convocatoria de la FEMP, "para lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad a Ceuta y a sus vecinos". Será el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.

Así lo ha avanzado el portavoz municipal Juanjo Alcaide, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno Local.

La convocatoria responde al llamamiento realizado por la FEMP para que los ayuntamientos españoles manifiesten de forma conjunta su apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, mediante concentraciones simultáneas en plazas y espacios públicos de todo el país.