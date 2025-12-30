Toledo presenta el documento inicial de su nuevo Plan de Ordenación Municipal

El alcalde, Carlos Velázquez. - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado el documento inicial de su nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), que establecerá las líneas estrategicas de urbanismo para la ciudad en las próximas décadas.

Un documento que, según ha afirmado el alcalde, Carlos Velázquez, "es fruto de las diversas reuniones mantenidas con todos los grupos políticos con representación municipal para tratar de alcanzar el máximo consenso posible en la redacción del Plan de Ordenación Municipal".

Así, ha subrayado que recoge distintas aportaciones de los grupos políticos de la Corporación, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa. Entre los principales objetivos de este documento destaca el de dar respuesta al problema de la vivienda de la ciudad con un desarrollo urbano sostenible y equilibrado, que cohesiona barrios y garantiza la actividad económica, acabando con la fragmentación socio-espacial que existe en Toledo desde hace años.

Ha servido como un punto de partida el documento borrador realizado en la anterior legislatura incorporando dos cuestiones para las que existe unanimidad, no estirar la ciudad evitando alargar más el tejido urbano ya existente y tratar de coser barrios y generar continuidad urbana al abrigo de infraestructuras presentes o futuras.

El Plan de Ordenación Municipal, cuyo desarrollo y vigencia se prevé para unos 20 años, contempla 970 hectáreas de nuevas superficies para un máximo 16.000 nuevas viviendas en los futuros desarrollos urbanísticos, de las que aproximadamente un 50% tendrán algún régimen de protección pública, reforzando así el compromiso del Gobierno Municipal para garantizar el acceso a una vivienda a todo aquel que quiera vivir en Toledo, "evitando que miles de toledanos tengan que marcharse a vivir fuera ciudad como ha sucedido en los últimos 25-30 años", ha asegurado el alcalde.

Además, el documento recoge la creación de nuevas zonas industriales, algunas de ellas ya en tramitación, con el objetivo de implantar nuevas empresas y generar más oportunidades laborales y de desarrollo económico y social.

El documento también incorpora importantes zonas verdes y espacios libres de sistema general de equipamientos.

En materia de movilidad prevé infraestructuras importantes para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras. En este ámbito cabe destacar la incorporación de infraestructuras ya en tramitación que resolverán deficiencias en materia de conexión local entre barrios como el vial entre Azucaica y el Polígono, e infraestructuras de carácter general como el ramal de enlace entre la To-22 y la To-23 perteneciente al proyecto de la A-40.

Además, se incorporan reservas de suelo para futuras infraestructuras necesarias en la ciudad como la unión entre la A-42 y la To-22 y su prolongación hasta la CM-40, entre otras.

Asimismo, se contempla la previsión de trazado de AVE Madrid-Lisboa manteniendo la estación de Santa Bárbara y la posible construcción de una segunda infraestructura pasante en el entorno de Luz del Tajo.

Por último, Velázquez ha señalado que se cumple "con el compromiso de tener el documento listo antes de finalizar el año, lo que nos permitirá seguir avanzando en su tramitación".

Además, ha agradecido al equipo redactor y a los servicios técnicos del área de urbanismo del ayuntamiento, "su disponibilidad, impulso y compromiso para cumplir con su trabajo en los plazos establecidos".

También, ha agradecido la participación de los representantes de los grupos políticos en todas las reuniones convocadas para avanzar en el documento.