Toledo presenta las propuestas de actividades del Patronato Deportivo con 8.660 plazas y 40 nuevos grupos en 2026/2027

El concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, ha presentado la oferta de actividades del Patronato Deportivo Municipal para la temporada 2026-2027, que ha calificado como "la más ambiciosa, en cuanto al número de plazas ofertadas y número de instalaciones y espacios deportivos, así como la más cercana porque aumentamos la oferta de actividades físicas en distritos como el Casco Histórico".

En este sentido, ha señalado que este año se van a ofertar 8.660 plazas, lo que supone un incremento de 1000 plazas más con respecto a la temporada anterior (7.570 plazas), según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa. Además, como novedad se presentan 40 nuevos grupos que se suman a los 431 de la campaña anterior, con el objetivo de llegar a los 10.000 usuarios del Patronato Deportivo Municipal.

Estas cifras, ha destacado Lozano, "tienen como finalidad hacer llegar la oferta deportiva especialmente a los jóvenes y mayores, dos grupos de edad en los que tenemos que poner más énfasis y mayor interés". En esta línea, ha recordado la importancia de que los jóvenes abandonen el sedentarismo y la importancia de que los mayores realicen alguna actividad física para el cuidado de su salud.

Entre las novedades de esta temporada, el nuevo campo de Fútbol Carlos III que, ha afirmado el responsable de Deportes, "servirá como un desahogo de toda esa intensidad que tenía el fútbol, sobre todo en el césped de la pista Fernando Fernández Gaitán, así como el Pabellón de San Lázaro que se va a convertir en un espacio de actividad incesante durante muchas horas al día, en el que, como novedad, se impartirá aikido".

El nuevo embarcadero también será sede de nuevas actividades deportivas, ya que permitirá ofertar el piragüismo, con nueve rutas y nueve citas a lo largo de la temporada entre otoño y primavera, al mismo tiempo que el recuperado Velódromo que permitirá la práctica de actividades relacionadas con el patinaje, el ciclismo o la introducción al triatlón.

Lozano también ha avanzado que se ofertan nuevas actividades como el pádel que se impartirá en las nuevas instalaciones de la Escuela de Gimnasia, el fitness junior, o el motrix, "una actividad destinada a esos adolescentes entre los 12 y los 16 años que buscan un deporte, que buscan una actividad física y que entendemos que es muy positivo para su desarrollo físico", ha asegurado. Asimismo, aumentará el número de grupos de disciplinas con una elevada demanda como voleibol, natación y pilates.

ALGUNAS ACTIVIDADES COMENZARÁN EL 16 DE SEPTIEMBRE

Otra de las novedades será el adelanto, de forma piloto, del inicio de las actividades de fútbol, fútbol sala y voleibol al 16 de septiembre, atendiendo al comienzo temprano de las competiciones y los entrenamientos en otros clubes de la ciudad.

Además, Lozano ha recordado, que a partir de 2027 está prevista la implantación de un nuevo forfait deportivo en Santa María de Benquerencia, siguiendo el modelo que ya funciona en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas y que cuenta actualmente con más de 1.600 usuarios.

El primer periodo de inscripción comenzará el 2 de septiembre a las 10.00 horas y permanecerá reservado hasta el día 8 para las personas empadronadas en Toledo. A partir del 9 de septiembre, podrán inscribirse también los no empadronados. Las inscripciones podrán realizarse tanto de manera presencial en diferentes instalaciones deportivas municipales como de forma online.

"Queremos seguir aumentando la oferta deportiva, mejorar nuestras instalaciones y ofrecer cada vez una mejor atención a los usuarios del Patronato Deportivo Municipal", ha concluido Lozano, reafirmando la apuesta del Gobierno Municipal por consolidar a Toledo como una ciudad cada vez más activa y saludable.