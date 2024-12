Toledo urge a la Guardia Civil a devolver los terrenos "regalados" tras el fallido cuartel para hacer terrazas de verano

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha enviado una carta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, urgiendo a esta institución a que devuelva los terrenos que la anterior corporación, presidida por Milagros Tolón, "regaló" para edificar el futuro cuartel, toda vez que han sido rechazados al tratarse de una zona inundable.

Así lo ha avanzado el alcalde, Carlos Velázquez, a preguntas de los medios durante el balance que ha realizado este jueves en el Consistorio, marco en el que ha explicado que, tras el encuentro que mantuvo recientemente con González, ahora le reclama autorización "para poder utilizar dentro de los usos que están permitidos en la parcela de La Peraleda".

"Me preocupa que esos 50.000 metros que se regalaron para que se hiciera un cuartel, donde ya sabemos que no se va a hacer, no los devuelvan, porque tenemos la obligación de hacer cosas en esos espacios".

Preguntado por el uso que el equipo de Gobierno piensa dar a esos terrenos, ha explicado que su voluntad es "hacer lo que se hacía antes de que se entregaran esos terrenos a la Guardia Civil, que es una zona de terrazas de ocio para la ciudad de Toledo, fundamentalmente ocio en temporada de estival"

"Este año hemos visto que los chavales que no han podido estar allí han salido fuera de Toledo. Salir fuera de Toledo supone coger vehículos, supone riesgos para ellos y para sus familias. No queremos que ningún toledano se quede en ninguna carretera saliendo a otros lugares pudiendo disfrutar de su ocio aquí. Y allí había unas terrazas que, derivado de este regalo que se hizo a la Guardia Civil para hacer un cuartel que luego no se hizo, no han podido realizar esa actividad".

Así las cosas, Velázquez ha avanzado que en cuanto reciban respuesta de la Guardia Civil el equipo de Gobierno sacará a licitación dos nuevos espacios, "que quedaron dentro de la parcela que se dio a la Guardia Civil".

Tras asegurar que más allá de esto, no hay ningún avance respecto a la construcción del acuartelamiento de la Benemérita, ha vuelto a reivindicar la zona de Palomarejos como lugar idóneo para ubicar dicha infraestructura.

"Si se queda en ese barrio mucho mejor para todos. Si se marcha la Guardia Civil, después del cierre del hospital, sería una noticia muy negativa para esta zona de la ciudad, que ha centralizado durante muchos años toda su actividad", ha considerado el regidor capitalino, que ha garantizado "la mejor disposición y premura", si al final deciden hacerlo en Palomarejos, a fin de que sea una realidad.