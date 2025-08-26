Toledo volverá a convertirse en la capital del jazz entre el 2 y el 7 de septiembre con siete conciertos gratuitos

Toledo apuesta por la excelencia en el 28º Festival Internacional de Jazz con los conciertos de Sheila Blanco, Giselle Jackson o Andreas Prittwitz - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha presentado este martes la 28ª edición del Festival Internacional de Jazz-Luz de Europa 2025, junto a su directora, Pilar Chozas; al músico y compositor, Andrés Tejero y a la coordinadora de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos, Cristina Vicente.

Toledo volverá a convertirse en la capital del jazz entre el 2 y el 7 de septiembre con la celebración de esta cita consolidada a nivel nacional e internacional y que tiene como sello la creatividad, el cuidado y la excelencia, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejal de Cultura, Ana Pérez, ha asegurado que "es un festival de calidad, muy cuidado, y que contribuye a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031". Siete conciertos que se celebrarán en cuatro sedes; la Plaza del Ayuntamiento, el Salón Rico, el Centro Comercial Luz del Tajo, y el Hospital Nacional de Parapléjicos, que "por tercer año consecutivo permite acercar el jazz y la cultura a los pacientes y sus familias", ha recordado la concejal.

Por su parte, la directora del Festival, Pilar Chozas, ha agradecido la confianza del Ayuntamiento en esta programación "variada, de calidad e innovadora" y que también tiene un guiño a la candidatura a la Capitalidad, con el concierto de producción propia de Andreas Prittwitz, 'Toledo puente musical con Europa', que tendrá lugar en el Salón Rico, el 3 de septiembre, a las 20.00 horas.

Un día antes, el 2 de septiembre a las 18.00 horas, Sheila Blanco abrirá esta edición del festival con 'Música para emocionar' en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

TALENTO TOLEDANO

Además, el festival sigue apostando por el talento toledano, y el 4 de septiembre Andrés Tejero Quinteto, ofrecerá en la Plaza del Ayuntamiento, a las 21:00 horas, un viaje sonoro desde el swing clásico al latín jazz. El músico y compositor toledano ha asegurado "que es un auténtico privilegio formar parte de este cartel que es primera división musical del jazz".

Ya el 5 de septiembre, también en la Plaza del Ayuntamiento a las 21.00 horas, tendrá lugar el concierto de Antonio Lizana Quinteto; una de las voces más renovadoras del flamenco-jazz internacional, con un proyecto que ha girado por Europa y Estados Unidos, y que en palabras del crítico Pablo Sanz, "el aplauso queda garantizado".

Un día después, el sábado 6 de septiembre, se celebrará el concierto internacional del festival, con Giselle Jackson & The Shu Shu'. Una artista que ha girado por todo el mundo, y que acompañó en los escenarios a Donna Summer o a James Brown.

Ese mismo día, a las 20.30 horas, también tendrá lugar el Espectáculo de Flamenco Abierto Jazz y Baile, con Rocío Camacho, Juan Camacho, Andrés Tejero y Laura Cerdeño en el Centro Comercial Luz del Tajo. Por último, el 7 de septiembre, a las 21.00 horas, Daniel García Trío, pondrá el broche final a la 28ª edición del Festival Internacional de Jazz en la Plaza del Ayuntamiento, con 'Wonderland' tras triunfar en los escenarios de Londres o Tokio.

Al comienzo de su intervención, Ana Pérez, ha transmitido sus condolencias y ha tenido palabras de recuerdo y de agradecimiento para dos académicos recientemente fallecidos, Francisco García y Antonio Casado, "dos pilares que dejan un vacío en la vida cultural de la ciudad, y que nos han ayudado a conocer nuestra historia y a valorar nuestro patrimonio", ha asegurado.