Tolón, sobre los abusos en el PSOE: "Las mujeres socialistas hemos dicho que por aquí no vamos a pasar"

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, secretaria general del PSOE toledano y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 12 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, secretaria general del PSOE toledano y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se ha pronunciado este viernes sobre las denuncias de abusos conocidas en el seno del PSOE y ha subrayado que "las mujeres socialistas hemos dicho que por aquí no vamos a pasar", apelando a una tolerancia cero ante cualquier forma de acoso o abuso sexual.

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en Ciudad Real, Tolón ha afirmado que, "como mujer y como socialista", no se puede permitir ningún tipo de conducta de este tipo y ha señalado que, en un momento en el que se conmemoran los 50 años de España en libertad, se ha producido un punto de inflexión frente a comportamientos que durante décadas se habían llegado a normalizar. "Ahora hemos dicho basta ya", ha remarcado.

La socialista ha lamentado lo que está ocurriendo, aunque ha destacado que existe también un "lado positivo", al evidenciar que las mujeres están alzando la voz ante situaciones que se dan no solo en el ámbito político, sino en el conjunto de la sociedad.

Tolón ha insistido en su mensaje de "tolerancia cero contra cualquier tipo de acoso, independientemente del partido o del ámbito en el que se produzca" y ha recordado que el PSOE ha sido el primer partido en habilitar un canal específico para que las mujeres puedan denunciar este tipo de situaciones y sentirse amparadas.

Asimismo, ha recalcado que "ninguna formación política puede dar lecciones, incluidas aquellas que niegan la violencia", y ha defendido el trabajo que se está realizando para garantizar entornos seguros.

"Nos ha costado mucho llegar a puestos de responsabilidad y ahora, por fin, hemos dicho basta ya", ha concluido, reiterando que las mujeres han marcado un límite claro frente a conductas que ya no están dispuestas a tolerar.