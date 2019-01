Tolón aprueba sus últimos presupuestos de legislatura con el apoyo de su socio de Gobierno y el rechazo de PP y Cs

Publicado 10/01/2019 12:46:24 CET

La 'popular' Claudia Alonso espera ser "la persona que ejecute los presupuestos a partir del mes de junio"

TOLEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este jueves los últimos presupuestos de la legislatura, que han visto la luz con los votos del equipo de Gobierno --integrado por PSOE y Ganemos-- y han sido rechazados por Ciudadanos y PP. Por valor de 97.770.168 euros, las cuentas responden a un "proyecto de ciudad ordenado, equilibrado, de impulso de la actividad económica, el empleo, las infraestructuras y la igualdad".

Así lo ha destacado el vicealcalde y responsable de Hacienda, José Pablo Sabrido, que tras repasar las grandes cifras que maneja el Consistorio para el presente ejercicio ha defendido que en ellas crece la política de empleo, en un 46 por ciento; la de igualdad, en un 13 por ciento; y la promoción sociocultural y deportiva, en un 7 por ciento.

También invierten en cultura, en mejorar el Casco Histórico y los accesos a ciudad, en adecentar parques y jardines y en optimizar la política de vivienda que facilite el acceso al alquiler, "todo ello con la participación de los vecinos".

De su lado, el portavoz de Ciudadanos, Esteban Paños, ha rechazado los presupuestos para el 2019, alegando que son "copia y pega" de los anteriores y no hacen que la ciudad avance. "Toledo necesita que le pongamos una marcha más para avanzar mucho más rápido y esto no se consigue con el proyecto de cuentas que el equipo de Gobierno presenta", ha dicho durante su intervención.

El portavoz de la formación naranja, que también ha criticado que los presupuestos no recogen partidas para ejecutar los acuerdos plenarios, ha aprovechado el pleno de presupuestos para hacer balance de legislatura, al reprochar al equipo de Gobierno no haber sido capaz de renovar la concesión del servicio de basuras, "con el que no está contento nadie". Al tiempo, le ha reclamado un mayor control sobre las concesiones.

Subir el canon que ha de pagar la empresa que explota el Palacio de Congresos, un plan estratégico para controlar las subvenciones que entrega el Consistorio, así como realizar una nueva Relación de Puestos de Trabajo para que el Ayuntamiento sea más eficiente son otras de las reclamaciones de la formación naranja, que también ha afeado al equipo de Gobierno no haber ejecutado el plan de uso de la bicicleta, aseos públicos, un proyecto para Vega Baja, el Festival de Artes Escénicas ni la Feria de Jóvenes empresarios.

ASIENTAN LOGROS CONSEGUIDOS

De su lado, el portavoz de Ganemos, Javier Mateo, ha aseverado que el logro de estas cuentas "negociadas" es su apuesta por el crecimiento económico y el empleo, combinado con las políticas sociales, de participación y medio ambiente, "que asientan los logros conseguidos en legislatura y allanan el camino para seguir gobernando en los siguientes".

De igual modo, ha puesto el acento en la subida del 13,8 por ciento de la partida de servicios sociales, que la de cooperación se sitúa en el 0,55, los cinco millones de inversión en obras y los presupuestos participativos, "que vienen para quedarse con 800.000 euros, de los que 400.000 estarán disponibles al día siguiente de su aprobación, porque van en presupuesto ordinario". "Son cuentas pensadas para la gente, y sobre todo para los que más necesitan, con el único objetivo de mejorar Toledo", ha agregado.

Dicho esto, Mateo ha tenido palabras de reproche hacia Ciudadanos y al PP. Si a la formación naranja la ha acusado de "refugiarse en la trinchera de la derechona para no contribuir con una propuesta de modificación de presupuesto, pues ha presentado una jerigonza de 11 folios con formato de enmienda de totalidad", al PP, y en concreto a su candidata a la Alcaldía, Claudia Alonso, la ha abroncado por insertar las cinco enmiendas parciales que ha presentado su formación "como pie de foto para su campaña de autopromoción de cara a las elecciones, sabiendo que son inaceptables".

Por último, Claudia Alonso, que ha ejercido como portavoz del PP, ha asegurado que su grupo no puede votar los presupuesto de los socialistas "que son malos gestores, malos políticos y malas personas a la hora de realizar políticas". Y es que, durante su intervención en el pleno, ha defendido que el edil de Hacienda ha perdido "credibilidad y rigor", pues ha desviado en más de seis millones de euros las cuentas, y hace previsiones económicas "que se saltan a la torera todo lo que decían los informes económicos".

"Yo, que espero ser la persona que ejecute los presupuestos a partir del mes de junio, creo que por responsabilidad política teníamos la obligación de elaborar enmiendas que recojan cuestiones elementales para la ciudad y permitan ejecutar el cambio", ha dicho la candidata 'popular' a la Alcaldía. De ahí que, entre otras cosas, haya vuelto a reclamar un plan de renovación de pavimento o "valentía política" al equipo de Gobierno para solucionar el problema del amianto.

"Este proyecto de 12 años ha llegado a su fin como demuestran estas cuentas. Toledo no merece alcaldes que están más pendientes de salir en la foto que de solucionar los problemas de sus vecinos", ha sentenciado.