Tolón avanzará el POM el 2 de junio en Comisión de Urbanismo para una ciudad de Toledo más social, sostenible y seguro

TOLEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha anunciado que el equipo de Gobierno municipal presentará el día 2 de junio el avance del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital regional para que sea conocido tanto por los grupos políticos como por los ciudadanos en general.

Así lo ha adelantado Tolón este miércoles durante su participación en el 'Espacio Reservado' organizado por encastillalamancha.es, donde ha destacado que el modelo de ciudad del equipo de Gobierno que encabeza está basado en cinco ejes.

Estos cinco ejes son, en concreto, lograr un Toledo más sostenible, más saludable, más seguro, más social y más 'smart city', cinco objetivos que, ha dicho, podrán lograrse a través de ese POM.

"Ya estamos trabajando para posicionarnos como una ciudad referente y de futuro y, además, alcanzar los mayores niveles de bienestar y para ello tenemos una hoja de ruta que incorpora los objetivos de la Agenda 2030", ha manifestado.

EXHIBE DATOS ECONÓMICOS

Toledo, ha dicho, es una ciudad con "más de 70.000 afiliados a la Seguridad Social", lo que supone una gran "capacidad" de crear puestos de trabajo.

Esto es para la alcaldesa "muy importante", ya que se alcanza el 82% con respecto al número de habitantes, "la tasa más alta de todas las ciudades de Castilla-La Mancha".

Una ciudad con el menor número de paro en la región, con solo 3.987, tras una reducción del 30% en los últimos años de mandato.

La ciudad también es, ha dicho, la que más renta per cápita tiene en la región y la número 22 de toda España; a lo que Tolón ha sumado el potencial turístico de la localidad que le ha llevado a ser nombrada.

MUCHA PARTICIPACIÓN, POCA DELINCUENCIA

Tolón ha hablado, de otro lado, del compromiso con la participación ciudadana, aumentando el presupuesto para que los ciudadanos decidan.

Para ello se han presentado 41 propuestas que serán analizadas y para las que se permitirá a las asociaciones vecinales mover el dinero destinado a esta partida.

De otro lado, ha hablado de una ciudad "segura", con menos infracciones que antes de la pandemia, si bien se quiere reforzar la seguridad con nuevas dependencias de Policía Loca.

Una ciudad solidaria y bien posicionada económicamente según la alcaldesa, algo que es "fruto del Gobierno municipal y de todas las personas" que hoy le acompañan en este desayuno.

Ha sido en este punto donde ha sacado pecho por su gestión económica, que le ha llevado a "bajar impuestos desde el año 2015" en todos los tributos, y todo ello "sin despedir a nadie y aumentando los servicios públicos".

Se han "redoblado esfuerzos" para los más vulnerables de la ciudad con varias líneas de ayuda donde se han ayudado a centenares de familias toledanas.

En este punto ha agradecido la labor del Banco de Alimentos, quienes "llevaban la comida que la ciudad pedía" en los peores momentos de pandemia y Filomena.

"TEMBLANDO" POR FILOMENA

Tolón ha rememorado precisamente episodios pandémicos y bajo la nieve como los puntos más difíciles de gestión de su mandato.

Así, ha indicado que el 12 de enero del pasado año fue uno de los peores días de su vida, al ver el Casco Histórico cerrado por la nieve.

"Me puse a temblar. A las dos horas me llamó la ministra Margarita Robles y me dijo que me mandaba a 200 militares. Ese momento, para mí, lo recordaré toda mi vida, y no tendré palabras en mi vida para agradecer al Ejército de Tierra lo que hizo por mi ciudad", ha dicho, levantando el aplauso de los asistentes.