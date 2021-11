Tolón cree que Toledo podrá disfrutar de la programación de Navidad pese al COVID-19, aunque habrá que ir "paso a paso"

Dice que siguen buscando ubicaciones para el Centro de Día del Casco y no se pronuncia sobre sí San Cristóbal reúne condiciones

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se ha mostrado convencida de que "si todo transcurre con normalidad dentro de la normalidad" provocada por el COVID-19, la ciudad podrá disfrutar del programa de Navidad, aunque "habrá que ir paso a paso".

Preguntada por los medios, tras visitar las obras de remodelación del paseo Escultor Alberto Sánchez, la regidora, que ha indicado que la semana próxima tiene previsto presentar la programación elaborada por el Consistorio, ha precisado que lo más importante es la salud pública, aunque de momento, y en base a la incidencia acumulada que presenta tanto la región como la región, "no hay problema" para poder celebrar.

CENTRO BASE DE POLICÍA LOCAL EN EL POLÍGONO

En otro orden de cosas, y después de que este martes el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Juan José Pérez del Pino, avanzará que la Policía Local contará el próximo año con centro base en el barrio del Polígono, la alcaldesa ha indicado que esta infraestructura está recogida en los presupuestos y que estará en la calle Alberche.

Preguntada por los medios, Tolón ha vuelto a asegurar que la policía está haciendo un trabajo "exquisito" y pronto se esclarecerá el asesinato de un joven en este distrito de la capital regional.

"El barrio del Polígono es muy seguro, es importante recalcar que lo ocurrido es hecho aislado, muy desgraciado y muy triste. Llevo 22 años viviendo aquí y es un barrio seguro", ha insistido.

APARCAMIENTO PARA AUTOBUSES TURÍSTICOS

De igual modo, y una vez conocida la intención del equipo de Gobierno de habilitar junto al edificio 'Toletum' un aparcamiento de pago para autobuses turísticos, ha dicho que la intención es habilitar un sitio "decente y cómodo" para los visitantes que llegan a la ciudad y que el Consistorio se pueda beneficiar de ese flujo.

En su comparecencia ante los medios, la regidora también ha sido preguntada por el nuevo centro de día del Casco Histórico. Sobre esta cuestión ha vuelto a decir que el Consistorio sigue buscando con la Junta de Comunidades espacios municipales para crear esa infraestructura.

"Tenemos varios espacios y lo que tenemos que ver con la Junta de Comunidades, que es quien realmente tiene que llevar a cabo ese centro de día cual es el lugar más beneficioso para todos. Nosotros siempre hemos pensado que era el Hospitalito del Rey porque la infraestructura estaba hecha. Pero la Junta, que es la propietaria, tiene otras necesidades para ese lugar".

Preguntada sobre si la actual sede de RNE, espacio pensado por el Gobierno regional para albergar esta espacio para mayores del casco, no convence al equipo de Gobierno ha dicho que "no se descarta nada". "No descartamos que allí pueda estar o pueda haber otro sitio", ha zanjado sin aclarar.

OBRAS DEL PASEO DE ALBERTO SÁNCHEZ

La alcaldesa de Toledo ha visitado las obras de la primera fase del proyecto de mejora y adecuación urbana del paseo Escultor Alberto Sánchez, actuación que pondrá en valor el uso peatonal de este entorno muy utilizado dada la cercanía al colegio que lleva el nombre del escultor y el aumento de residentes en este entorno del barrio del Polígono.

En nota de prensa, el Consistorio ha indicado que la intervención contempla la renovación del pavimento, mejorando las zonas terrizas y parterres; el arreglo de los espacios verdes y jardinería, incluyendo sistemas riego y aireación; la revisión y reparación de las redes de saneamiento y pluviales, así como la instalación de nuevo alumbrado público, con 38 báculos con luminarias led, y mobiliario urbano.

En esta primera fase, que cuenta con una inversión cercana a los 700.000 euros con cargo a los Presupuestos municipales, se actuará sobre una superficie de 11.000 metros cuadrados de dicho paseo, delimitado por la calle Río Alberche, la avenida del Río Boladiez, la calle Río Valdehuesa y la plaza del Poeta Manuel Machado.