Tolón destaca el "cambio de talante" del Gobierno actual y defiende el diálogo antes que los tribunales

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TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido este viernes que el tema del agua "se soluciona hablando y, sobre todo, con diálogo y con consenso" antes que acudir a los tribunales.

Tolón se ha manifestado así desde Toledo, a preguntas de los medios por el recurso que prepara el Ejecutivo castellanomanchego contra el Gobierno de España para reclamar la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase, algo que, a su juicio, "se puede evitar hablando" con el Ministerio de Transición Ecológica.

Tras reseñar que siempre defenderá "el no al trasvase" porque sabe lo que significa, ha querido subrayar "algo que es muy importante, y es el cambio de talante de este Gobierno con respecto a otros gobiernos en el tema del agua" y del Tajo, donde se han "sacado adelante cuestiones que parecían de alguna forma que no se iban a poder sacar con respecto al tema del Tajo".