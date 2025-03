Tolón, tras imágenes de Junta sobre el AVE, dice que no le toca a ella posicionarse e invita a Velázquez a que lo haga

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, tras las críticas de este fin de semana del Gobierno regional hacia la opción 'Toledo central' en el trazado de AVE Madrid-Lisboa, ha defendido que en este momento no le toca a ella posicionarse, sino al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, al que ha invitado a pronunciarse.

A preguntas de los medios, durante el acto de despliegue de una pancarta conmemorativa por el 8M ante la Delegación, Tolón ha reaccionado de este modo, después de que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, mostrara este sábado fotografías, a partir de un estudio informativo, para reflejar el "atropello" al patrimonio que supondría la opción 'Toledo central'.

"Mi postura la dijimos en la anterior legislatura, cuando siendo alcaldesa de Toledo dijimos cuál era nuestro modelo de ciudad. Y allí lo que hicimos fue exponer y contar cuáles eran nuestras alegaciones para que la ciudad creciera con un desarrollo totalmente apropiado", ha argumentando Tolón.

Insiste en que no le toca a ella posicionarse sobre estas cuestiones sino al regidor capitalino. "No lo hemos escuchado. Yo no me he escondido para decir cuál era mi modelo de ciudad, cuál era nuestro modelo de ciudad, y ahí nos mantenemos firmes".

Finalmente, ha lamentado que Velázquez no haya trasladado "cuál es su modelo", porque, muy a su "pesar", cree "que no tiene". "Tenemos un alcalde al que la ciudad se le queda grande", ha criticado.