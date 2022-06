Tolón pide al PP en Toledo y C-LM digan no al trasvase: "No les he escuchado decirlo"

TOLEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha pedido este miércoles al PP, tanto de la ciudad como de Castilla-La Mancha, que diga 'no' al trasvase Tajo-Segura. "No les he escuchado decirlo", ha añadido.

A preguntas de los medios, tras afirmar que "es una vergüenza" ver cómo está el río Tajo a su paso por Toledo, ha señalado que es "muy importante" que toda la sociedad civil de la ciudad sea reivindicativa con el 'no' al trasvase.

Bajo su punto de vista, el Plan del Tajo es "un paso adelante" porque aumenta el caudal ecológico y exige más a la Comunidad de Madrid en cuanto a los vertidos. "Pero todo pasa por el fin del trasvase, no puede ser que hoy nuestro río pase por la ciudad como está pasando y eso es fruto de una política trasvasista de otra época".

Por ello, ha afirmado que está esperando que el PP de Toledo y Castilla-La Mancha diga 'no' al trasvase, ya que es "muy importante" la unidad en este sentido al tratarse de un bien que afecta tanto al medio ambiente como a la economía de la zona.

"Es el momento a comprometerse a velar por los intereses de la ciudad de Toledo, y si no que lo digan", ha zanjado la alcaldesa en referencia a los 'populares'.