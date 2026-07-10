Tolón resta crédito a informaciones que apuntan a Marruecos como sede del final de Mundial 2030: "No hay nada oficial"

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón. - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, ha restado crédito este viernes a las informaciones que apuntan a que Marruecos pudiera ser la sede de la final del Mundial de Fútbol 2030, asegurando que "no hay nada oficial".

"No hay nada, son informaciones que salen, no son oficiales y les puedo asegurar que este Gobierno va a trabajar para que la final sea en España", ha afirmado la ministra del ramo.

A preguntas de los medios en un acto en Toledo junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, en la Facultad de Ciencias del Deporte, ha avanzado una reunión en septiembre con la FIFA de cara a la preparación de esta cita en 2030.

La Comisión Interministerial para la preparación de la final del mundial la forman ocho grupos de trabajo, con más de 150 personas y doce ministerios implicados, en colaboración con la Real Federación de Fútbol.

Finalmente, Tolón ha deseado que en el partido de fútbol del mundial de este viernes contra Bélgica gane España, llegue a la final y salga victoriosa.