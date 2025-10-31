Tomelloso acoge el 13 de noviembre el X Congreso de Jóvenes Agricultores de Asaja de Ciudad Real

CIUDAD REAL 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tomelloso es la sede elegida para la celebración del X Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real. El encuentro tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, S.C. Se trata de una cita ya consolidada en el calendario de la organización agraria provincial, que reúne a centenares de jóvenes del sector para analizar los retos de futuro, la innovación y las oportunidades de emprendimiento en el medio rural.

El programa incluirá ponencias técnicas relacionadas con la gestión empresarial. En concreto, durante la jornada se abordarán temas de máxima actualidad como la incorporación de jóvenes al sector agrario, la financiación para hacer posible el relevo generacional del campo, las ayudas de la nueva PAC, la digitalización y gestión del cuaderno de campo, o las oportunidades que ofrece la innovación en el medio rural, según ha informado la organización agraria en nota de prensa.

Para ello el Congreso contará con la participación activa de expertos de primer nivel que pondrán su conocimiento al servicio de los jóvenes que se acaban de incorporar a la actividad agraria o que lo van a hacer en próximas fechas. En este evento, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y del Ayuntamiento de Tomelloso, se profundizará en estas cuestiones clave para el presente y futuro del sector agropecuario de la provincia.

El acto contará con la presencia de representantes de Asaja, de las diferentes administraciones, representantes de entidades bancarias, responsables de cooperativas y técnicos especializados.

Por su parte, el secretario general de Asaja Ciudad Real, Florencio Rodríguez, ha destacado que este décimo Congreso "refuerza el compromiso de la organización con el relevo generacional y con la formación de los jóvenes, que son el futuro del sector agrario y de nuestros pueblos". Además, subraya la importancia de garantizar condiciones que hagan atractivo el trabajo en el campo, mediante una rentabilidad justa, el apoyo a la modernización de las explotaciones agropecuarias y la puesta en marcha de políticas activas para fijar población en el medio rural.

Con la celebración de este X Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos, Asaja Ciudad Real reafirma su papel como referente en la defensa del sector y en el impulso a las nuevas generaciones, en un contexto en el que el relevo generacional se ha convertido en uno de los principales desafíos del campo. En la misma línea, el departamento de formación de la organización provincial agraria va a poner en marcha un nuevo curso online para los que se quieran incorporar, que comenzará el próximo 10 de noviembre.