Torijano destaca la atención de proximidad de las asociaciones de párkinson en Cuenca, con 475 plazas en siete SEPAP

La Consejera De Bienestar Social, Bárbara García Torijano, Ha Visitado El Centro Neurovilla. - JCCM

CUENCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la colaboración con las asociaciones de párkinson para ofrecer atención especializada a las personas con enfermedades neurodegenerativas y a sus familias, así como para extender los servicios de promoción de la autonomía personal a los municipios del medio rural.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha visitado este jueves el centro Neurovilla de Motilla del Palancar, impulsado por Párkinson Villarrobledo, acompañada por la delegada provincial de Bienestar Social en Cuenca, Susana Zomeño, y el alcalde de la localidad, Pedro Javier Tendero, ha informado la Junta en nota de prensa.

El centro atiende a alrededor de 100 personas de Motilla del Palancar y su comarca, entre ellas personas con párkinson, síndromes parkinsonianos, secuelas de ictus y otras patologías neurodegenerativas, así como personas con discapacidad o en situación de dependencia. Para ello, cuenta con profesionales de trabajo social, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología.

ATENCIÓN ITINERANTE EN MOTILLA Y SU COMARCA

Párkinson Villarrobledo gestiona el SEPAP-MejoraT itinerante de Motilla del Palancar, que cuenta con más de 88.000 euros de financiación del Gobierno regional en 2026. El servicio presta atención en Motilla, Campillo de Altobuey, Casasimarro, Enguídanos, El Peral, Villanueva de la Jara y El Picazo, con apoyos dirigidos a promover la autonomía personal y prevenir o retrasar situaciones de dependencia.

"Acercar la atención especializada a estos siete municipios, que tienen una media de unos 2.000 habitantes, es garantizar que vivir en un pueblo no signifique renunciar a los apoyos que se necesitan", ha señalado la consejera. García Torijano ha enmarcado esta apuesta en el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha para que "todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan", y en la lucha contra la despoblación.

En el conjunto de la provincia de Cuenca, las asociaciones de párkinson gestionan siete SEPAP con 475 plazas y 513.183 euros de financiación regional en 2026. Párkinson Villarrobledo está al frente de tres de ellos, en Motilla del Palancar, Villalpardo y Valverde del Júcar, que suman 210 plazas y llegan a 21 municipios. Los servicios de Villalpardo y Valverde del Júcar se incorporaron a la red en junio de este año.

UNA RESPUESTA ESPECIALIZADA PARA LAS PERSONAS CON PÁRKINSON

En Castilla-La Mancha se estima que alrededor de 7.500 personas viven con párkinson. La red de recursos especializados vinculados a esta enfermedad supera las 1.200 plazas, con servicios que ofrecen apoyos a las personas afectadas y sus familias para favorecer la autonomía personal.

Para responder a estas necesidades, el Gobierno regional ha reforzado también su colaboración con el movimiento asociativo a través de distintas líneas de apoyo. Entre ellas, en 2026 ha incrementado un 50 por ciento la financiación de los proyectos de las asociaciones de párkinson a través del IRPF.

A ello se suma el programa de termalismo terapéutico 'Mójate por el Párkinson', cuya financiación ha aumentado un 25 por ciento, hasta cerca de 117.500 euros, y en el que este año han participado cerca de 250 personas.