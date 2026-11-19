Transparente de la Catedral de Toledo. - CATEDRAL

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Transparente de la Catedral de Toledo, obra realizada entre 1721 y 1732 por Narciso Tomé, brilla de nuevo desde este jueves tras la compleja restauración acometida tres siglos después sobre esta "tormenta de formas y volúmenes" que fue ideada con la pretensión de hacer llegar la luz natural hasta el Sagrario, situado detrás del retablo mayor.

Así ha definido el deán del Cabildo Primado, Juan Pedro Sánchez Gamero, esta obra donde "las figuras se elevan entre nubes y ángeles, se entrelazan, y allí donde parece que la piedra ya no puede llegar, la pintura prolonga la composición hacia el cielo desdibujando los límites entre las distintas artes. Todo se entrelaza, todo nos habla y todo adquiere un único sentido".

Sánchez Gamero ha presentado el Transparente como "una de las grandes obras maestra de la Catedral", cuya restauración --con un coste que ha superado el medio millón de euros-- ha enmarcado dentro del programa de restauración y recuperación del patrimonio que el Cabildo está desarrollando con motivo del VIII Centenario de la Catedral Gótica de Toledo.

Un conjunto que ha vinculado al concepto del 'bel composto' --bello conjunto-- asociado al pintor, arquitecto y escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, donde "las distintas artes dejan de entenderse como expresiones independientes para integrarse en una sola obra" y con cuya restauración se contribuirá a que la Catedral "siga hablando a quienes vendrán después de nosotros".

En el mismo sentido, el canónigo obrero de la Catedral, Francisco Javier Hernández Pinto, ha asegurado que el Transparente, que fue patrocinado por el arzobispo Diego de Astorga y Céspedes, "es una de esas obras ante la que las palabras parecen insuficientes" y "una de las expresiones más singulares del barroco español".

Tras admitir que esta obra, en su origen, generó "un enorme rechazo" entre los defensores del estilo gótico original de la Catedral, ha comentado que está diseñado "para que el visitante no contemple simplemente un retablo, mármol y bronce" sino una conjunción de las artes y la luz, que se utiliza aquí no solo como recurso artístico sino como símbolo "que da sentido a nuestra fe y nuestra esperanza".

Dividido en varios cuerpos, el retablo, en mármol español y genovés, presenta en el primero de ellos a la Virgen con el niño, en el segundo a las esculturas de Santa Leocadia y Santa Casilda, San Eugenio y San Ildefonso, la santa cena y las virtudes teologales, culminado con una ventana en la parte superior por la que la luz inunda el Sagrario, donde se reúnen ángeles y arcángeles en una "apoteosis del Santísimo Sacramento".

Es, a su juicio, un "espectáculo espiritual donde la piedra parece respirar y la claridad del mediodía se convierte en un acto de fe" y por eso su restauración "tiene un significado especial". Detrás de cada detalle recuperado, ha explicado, hay "muchas horas de trabajo", que ha agradecido, al igual que a las instituciones que entienden que conservar el patrimonio es una labor colectiva.

INYECCIONES DE MORTERO Y ANDAMIO DE 28 METROS

El conservador-restaurador de la Catedral de Toledo, Antonio Sánchez-Barriga, ha detallado que los trabajos se han desarrollado durante ocho meses. No obstante, en el año 2000 se redactó un primer proyecto y en 2021 se inició la reparación urgente del cuerpo de luces que estaba deteriorado por humedades, pero los trabajos se tuvieron que parar por la pandemia y, posteriormente, por la borrasca Filomena.

El origen de esta actuación está en la "pérdida progresiva de materiales", especialmente en las pinturas murales y los elementos escultóricos, que hacía necesario acometer una actuación para asegurar su adecuada conservación. Uno de los principales retos ha sido recuperar la estabilidad de las pinturas murales, realizadas al temple a la cola sobre yeso por Andrés Tomé, hermano de Narciso Tomé.

Para corregir estas patologías se han realizado inyecciones de mortero, tratamientos de fijación y reintegraciones pictóricas en las áreas que presentaban pérdidas importantes, especialmente en la zona norte. Los trabajos han incluido también la integración de fragmentos que habían perdido adherencia, la limpieza de las superficies y la eliminación de repintes invasivos realizados durante una restauración anterior, en 1964.

Esta labor de recuperación se ha extendido al gran retablo de mármol con aplicaciones doradas, cuya limpieza ha permitido volver a apreciar detalles que permanecían ocultos bajo antiguas capas de cera. Según ha detallado Sánchez-Barriga, esta restauración "ha sido la menos complicada" y tras la eliminación de esa cera se ha logrado "un brillo sutil" procedente del propio mármol.

En cuanto al personal, contando a los que han montado los dos andamios --de 16 y 28 metros de altura-- que han permitido trabajar tanto en el retablo como en las pinturas y esculturas de las partes superiores, los químicos, historiadores y especialistas en trabajos en yeso, se ha llegado a implicar a 20 personas en esta restauración, bajo la administración de la empresa toledana Imperial Rehabilitaciones.