Un total de 14.500 aspirantes participan este fin de semana las pruebas selectivas de la OPE 2023-2024 del Sescam

Archivo - Un total de 14.502 aspirantes, de los cuales 10.916 se examinan el sábado y 3.586 el domingo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), culmina este fin de semana las pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo 2023 y 2024, la mayor convocatoria de la historia tanto por volumen de plazas como por número de categorías.

El proceso, que dio comienzo el pasado 28 de febrero, entra en su último fin de semana de exámenes tras varias semanas de desarrollo marcadas por la normalidad organizativa, la elevada participación de los aspirantes y la ausencia de incidencias relevantes, consolidando un modelo de gestión que permite abordar convocatorias de gran dimensión con garantías, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Este fin de semana están convocados un total de 14.502 aspirantes, de los cuales 10.916 se examinan el sábado y 3.586 el domingo, en distintas categorías del ámbito sanitario, de gestión y de servicios.

La jornada del sábado concentra el mayor volumen de aspirantes, con especial protagonismo del Grupo Auxiliar de la Función Administrativa, cuyos exámenes se celebran de forma simultánea en todas las provincias. Junto a esta categoría, se desarrollan pruebas de Facultativo Especialista de Área en Obstetricia y Ginecología, Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica, así como de categorías de servicios como Pinche, Costurero/a y Carpintero.

Por su parte, el domingo están convocados aspirantes de la categoría de Grupo Administrativo de la Función Administrativa, además de otras categorías sanitarias como Médico/a de Urgencias Hospitalarias y Pediatra de Atención Primaria, junto a perfiles de gestión y servicios como Lavandero/a, Gobernanta y Peluquero/a.

El desarrollo de este proceso ha requerido un importante esfuerzo organizativo, coordinado por la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, que ha permitido articular un dispositivo organizativo eficaz que ha garantizado el correcto desarrollo de las pruebas desde su inicio.

En este sentido, desde el Sescam se ha querido reconocer y agradecer el trabajo realizado por los tribunales, los equipos organizativos y el conjunto de profesionales implicados, cuya labor ha sido clave para que las pruebas se hayan desarrollado con normalidad y con una valoración positiva por parte de los aspirantes.

Estas Ofertas Públicas de Empleo, con 5.381 plazas convocadas y cerca de un centenar de categorías profesionales, suponen un nuevo avance en la estrategia del Gobierno regional para consolidar el empleo público sanitario, reducir la temporalidad y reforzar las plantillas.