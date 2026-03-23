Un total de 2.000 niños de 33 centros educativos de Talavera participarán en La Mondilla

Archivo - Presentación de la programación de las Mondas de Talavera. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA - Archivo

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado el crecimiento exponencial de La Mondilla, en la que este año participarán 2.000 niños. "Queremos seguir inculcando a nuestros niños y niñas el amor por nuestras tradiciones y por nuestra fiesta declarada de Interés Turístico Nacional", ha dicho.

En rueda de prensa con la concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, el alcalde ha indicado que el equipo de Gobierno "tiene claro que nuestros niños y niñas serán los que den continuidad a esta fiesta ancestral, y los que la protejan, y por eso vamos a seguir potenciándola".

Este año participarán en la Mondilla más de 2.000 niños y se han sumado dos centros educativos más, el colegio Juan Ramón Jiménez y el Adalid Meneses, por lo que serán un total de 33 centros educativos los participantes.

El recorrido de la Mondilla no varía con respecto al del año pasado, partirá de la calle Marqués de Mirasol continuará, por la calle Alfares, calle del Prado y Arcos del Ferial hasta la Basílica de Nuestra Señora del Prado, donde el alcalde intercambiará los bastones con los diferentes directores de los colegios.

El alcalde ha dado a conocer que el pregonero de Mondas será José María Gómez, que es Licenciado en Filología Hispánica, Sección Literatura Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. También es Catedrático numerario por oposición de Lengua y Literatura que ejerció durante 34 años en el instituto Padre Juan de Mariana de Talavera Además es Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

Por otra parte, el alcalde ha señalado que el folclore "también es parte de nuestras raíces y de nuestras tradiciones, y ya el año pasado ofrecimos a los colegios la posibilidad de que el grupo de Emilio Morán impartiera clases de jota en las aulas, y tuvo muy buena acogida".

Este año, se han sumado más centros, hasta un total de 8 centros educativos han solicitado estas clases, "por lo que vemos que va en aumento también el interés por inculcar el folclore a los más pequeños".

Así, el viernes, tras la Mondilla, durante la muestra de folclore infantil, "todos podremos disfrutar de los bailes que han aprendido nuestros niños en la carpa municipal instalada en la Alameda".

Este año, el colegio Cervantes, será el encargado de dar el pregón.

Otra de las novedades es que se expondrán trajes típicos de la comarca que se podrán visitar en el Centro Cultural Rafael Morales.

Lo que sí cambiará este año, es el recorrido del Gran Cortejo de Mondas, ha precisado el alcalde, "atendiendo a las peticiones de las asociaciones de vecinos".

El Gran Cortejo partirá de la Plaza del Pan, para seguir por Plaza Padre Juan de Mariana, calle Palenque, Corredera del Cristo, calle Luis Jiménez, Portiña de San Miguel, calle Marqués de Mirasol, calle Alfares, calle del Prado, Avenida de Extremadura (Jardines del Prado) y Basílica de Nuestra Señora del Prado.

El alcalde ha recordado que el hilo conductor es la Monda como ofrenda a la Virgen del Prado, a nuestra Patrona, la Alcaldesa Perpetua de nuestra ciudad.

PROGRAMACIÓN

La concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, ha recordado que las Mondas comenzarán con el Pregón del Leño Florido el domingo 5 de abril, a las 11.15 horas en la Plaza del Pan y después se recorrerán los diferentes barrios de la ciudad.

Toda la semana tendrán lugar tradicionales actos, en el Rafael Morales tendrá lugar la muestra de trabajos seleccionados en el V Concurso de Dibujos de Mondas, la muestra de bastones de Mondilla 2024 y 2025 elaborados por los colegios, y por primera vez se llevará a cabo una exposición de trajes regionales, del miércoles 1 al miércoles 15 de abril de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

El 7 de abril se presentará el facsímil de Mondas, que llega a su edición número 38 y se titula 'El Casar del Ciego en las Mondas', a cargo de Luis Alfonso Gómez Mayoral (investigador de la historia de El Casar del Ciego).

El 8 de abril se entregarán los XXV Premios de la A.VV. San Jerónimo a la conservación del patrimonio, y el jueves se entregarán los Premios Ciudad de Talavera en el Teatro Palenque.

El viernes 10 los más pequeños serán los protagonistas con la Mondilla, que recrea el Gran Cortejo de Mondas, el intercambio de bastones y las ofrendas a la Virgen.

Tras las ofrendas tendrá lugar una pequeña muestra folclórica que correrá a cargo de ocho centros participantes en la caseta municipal.

A las 19.00 horas en el escenario de la Plaza del Pan, tendrá lugar la Muestra de Folclore Local y Comarcal a cargo de la Asociación Cultural Folklórica de Talavera la Nueva y la Asociación Folclórica de La Candelaria.

A las 20.30 horas en la Plaza del Pan y desde el Balcón del Ayuntamiento, tendrá lugar el Pregón de Mondas, a cargo de José María Gómez Gómez, catedrático de Literatura, poeta y divulgador de la historia de Talavera y su comarca. "Contaremos con la actuación de la Banda de Música de Talavera y al finalizar, tendrán lugar los toros de fuego hasta el Parque de la Alameda y como colofón un fantástico espectáculo piromusical".

Como es tradición, a su término, tendrá lugar en la explanada de la Plaza de la Comarca, el reparto de migas y vino en colaboración con las Asociaciones de Vecinos de la ciudad y quema de la hoguera.

A las 22.00 horas en el escenario de la Caseta Municipal, continuará la Muestra de Folclore Local y Comarcal, a cargo de la Asociación Cultural 'Emilio Morán', la Asociación Cultural Atalayuela de Velada y el Grupo Pizarro del Centro Extremeño de Talavera.

"Estrenaremos el sábado con el Encuentro Comarcano donde estarán representados los alcaldes de las distintas poblaciones de las antiguas tierras de Talavera. Y A las 12:00 horas en la Plaza del Pan, tendrá lugar el X Encuentro de Gigantes y Cabezudos de Mondas", ha dicho.

GRAN CORTEJO DE MONDAS

El sábado 11 de abril, a las 17.00 horas, tendrá lugar el Gran Cortejo de Mondas. En cuanto a las carrozas, a las tradicionales de los Caballeros de la Virgen, la de la época visigoda, la de los Días de Dolor y la época romana, se suman este año las dedicadas al Munda Cereris, y a oficios tan importantes para nuestra ciudad y nuestra comarca como son la panadería, que además irán repartiendo "los panes de la Virgen" recuperando la tradición, y la cerería. La última carroza será la del Leño Florido.

Además, la edil ha explicado que este año nos van a acompañar en el Gran Cortejo la Embajada China.

Finalizado este recorrido se efectuará el tradicional intercambio de bastones en el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Prado. A las 20.30 horas en la Caseta Municipal (Parque de la Alameda), tendrá lugar la XI Muestra de Folclore Nacional a cargo del Centro Asturiano de Madrid, Agrupación folclórica de Bohonal de Ibor, Casa de Aragón y Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro.

A partir de las 23.00 horas, tendrá lugar el 'Mondas Festival' con las actuaciones de los DJ's: Alba Dreid, Shega y Alex Deejay, en la Plaza de la Reina.

MÁS ACTIVIDADES

El domingo tendrá lugar el encierro infantil, con toros hinchables. En la calle Trinidad se concentrarán los participantes y allí recogerán el periódico para el cántico a la patrona. La concejal ha recordado que todos los niños y niñas deberán ir vestidos de blanco y con fajín azul (esto último en la medida de lo posible).

A esta extensa programación se sumarán otras actividades como la II Feria de Turismo Vacacional en las inmediaciones de El Corte Inglés y la Feria del Marisco, en el parque de la Alameda".

Como es tradición, las Mondas contarán "con los mejores dulces como el pastel Azahar de Mondas de la Pastelería Goxua, el bastón dulce de El Corte Inglés y las Alfareritas".

El cartel que ilustra las Mondas ha sido creado por Paula Pupo Alvigini, mientras que el de la Mondilla es obra de Miriam Fernández Osuna.