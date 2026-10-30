Un total de 54 cuerpos ya han llegado desde Urda a institutos forenses de C-LM, que iniciarán las autopsias este jueves

Agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Ministerio de Defensa

TOLEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya los 69 cuerpos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Es uno de los datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido este miércoles tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Los médicos forenses han realizado ya 48 autopsias, y una de las personas que ingresó en el hospital de Ciudad Real ha fallecido y se le ha practicado la autopsia en el Instituto de Ciudad Real.

Más de 30 profesionales participan en Toledo en labores de autopsias e identificación de fallecidos con doce profesionales del los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, seis de Ciudad Real, dos de Cáceres y dos médicas asesoras del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Asimismo, están interviniendo seis técnicos de autopsias --tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara--.

El balance provisional continúa siendo de 69 fallecidos y se han notificado cinco identificaciones a las familias, tres de mujeres y dos de hombres. Las pruebas se han realizado mediante huella dactilar por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, además de por análisis de ADN de los familiares que han denunciado desapariciones.

Un total de seis profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se están encargando de realizar las pruebas de ADN post mortem.

En cuanto a los desaparecidos que iban en el tren, se han recibido 70 denuncias de familiares y allegados en Comandancias de Toledo (38), Madrid (7), Sevilla (1), Logroño (1) y Ciudad Real (1). Se ha encontrado con vida a dos personas.

También se han establecido sistemas de apoyo a familias de las víctimas formados por tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, una psicóloga de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, y una psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

La Unidad Militar de Emergencias continúa prestando apoyo logístico al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real así como medios que faciliten la gestión de los muertos y las labores de identificación y asistencia médico-forense.