Trabajadores Geacam urgen a C-LM a reprogramar la reunión frustrada para reivindicar los 122 dedicados a extinción

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Intercentros de Geacam Bomberos Forestales han reeditado su manifestación en la plaza de Zocodover de Toledo para urgir a la Consejería de Desarrollo Sostenible comandada por Mercedes Gómez a mantener la reunión desconvocada en el pasado para poder afrontar la posibilidad de fijar en 122 días la duración de las campañas en la que estos operarios dedican sus funciones a la extinción de incendios.

En comunicado defendido desde el centro de la ciudad de Toledo, reclaman además volver a tener "el mismo número de bomberos forestales que tenían previamente a los recortes que se viene haciendo desde 2012".

Piden, además, que la tasa de reposición sea del 120% "conforme establece la Ley de Presupuestos Generales para estos servicios, y no del 100% como pretende imponer la empresa".

También piden la estabilización en el empleo, convirtiendo al personal fijo discontinuo en indefinido; que haya Bolsas de sustitución de las personas trabajadoras durante todo el año; o la aplicación de la Ley 5/2024 del Estatuto Básico de Bombero Forestal, en lo que se refiere a coeficientes reductores, tiempos de trabajo en emergencias y enfermedades profesionales.

En declaraciones a los medios, Manuel Amores, en representación de los trabajadores y como secretario de la sección sindical de CCOO en la empresa pública, ha lamentado que la consejera del ramo desconvocara la reunión prevista para abordar estos temas y no haya vuelto a programarla.

"No tenemos noticias de ella ni de nadie de la administración, ni siquiera de la empresa, que venga a contestarnos a las reivindicaciones que ya llevamos haciendo durante todo el verano", le ha exigido.