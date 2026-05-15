Los trabajadores de la guardería desalojada en Cuenca regresan tras quedar cortado el suministro de gas

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CUENCA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de emergencia han dado por finalizada la intervención por la rotura de una tubería de gas en una obra en Cuenca, que ha provocado que una guardería, con alrededor de 35 niños, haya tenido que ser desalojada este viernes. De esta forma, los trabajadores han podido regresas a sus puestos de trabajo.

Según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los técnicos de gas han cortado el suministro en la zona mientras reparan la tubería. Asimismo, el tráfico ha quedado restablecido.

El suceso ha tenido lugar a las 12.01 en la calle Pino Albar, cuando se ha producido una rotura de una tubería mientras se estaba haciendo una obra en la vía pública.

De esta manera, la Policía Local ha decidido desalojar en preventivo una guardería situada enfrente de las obras.

En el lugar se han personado los bomberos, la Policía Local y la Policía Nacional.