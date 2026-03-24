Transición Ecológica se personará en la causa de El Bocal tras ser investigados dos funcionarios de Costas

Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, la playa de El Bocal. - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER/GUADALAJARA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha decidido personarse en la causa abierta por la tragedia de El Bocal, en la que fallecieron seis jóvenes el 3 de marzo, después de que dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria han pasado a tener la condición de investigados, con el objetivo de tener acceso a toda la documentación.

Así lo ha anunciado este lunes el delegado del Gobierno, Pedro Casares, a preguntas de la prensa una hora después de conocerse que la jueza que instruye la causa ha acordado dirigir acción penal contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la pasarela siniestrada, y contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación.

Y es que la magistrada considera que es la administración central "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela siniestrada el pasado 3 de marzo en la costa de Santander.