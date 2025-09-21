Trasladada al hospital una menor tras ser atracada en Ciudad Real

CIUDAD REAL, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una chica de 15 años ha sido atracada este domingo cerca de la Puerta de Toledo, al lado del parque del cementerio de Ciudad Real, y ha tenido que ser trasladada al Hospital General de Ciudad Real tras el incidente.

Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, que han indicado que el suceso se produjo a las 1.54 horas.

En el operativo intervinieron una ambulancia de soporte vital y efectivos de la Policía Nacional.