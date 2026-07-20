Trasladado al hospital un joven de 19 años tras ser agredido con arma blanca en Seseña

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

TOLEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha resultado herido grave tras ser agredido con arma blanca en la calle del Cristo de Seseña (Toledo).

El aviso del suceso se recibió a las 00.35 horas de este lunes, según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

El joven fue atendido en el lugar de los hechos por un médico de urgencias y trasladado por una UVI al Hospital General Universitario de Toledo. También acudieron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local y una ambulancia de soporte vital.