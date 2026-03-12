Trasladado al hospital de Toledo tras sufrir un golpe en la cabeza mientras trabajaba en Navahermosa

Archivo - HELICÓPTERO SANITARIO, TRANSPORTE URGENTE, SESCAM - EUROPA PRESS - Archivo
TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un varón de 59 años de edad ha sido trasladado este jueves al Hospital Universitario de Toledo tras sufrir un golpe en la cabeza mientras trabajaba en el municipio toledano de Navahermosa.
Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 16.57 horas.
En el operativo movilizado han participado efectivos de la Guardia Civil, un médico de urgencias y un helicóptero sanitario que lo ha trasladado al hospital de la capital toledana.