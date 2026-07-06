Trasladan al hospital a un albañil de 53 años tras sufrir una caída en altura en La Pesquera (Cuenca)

Archivo - HOSPITAL ALBACETE
Archivo - HOSPITAL ALBACETE - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 6 julio 2026 15:26
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CUENCA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un albañil de 53 años ha resultado herido tras sufrir una caída en altura en La Pesquera (Cuenca), por lo que ha tenido que ser hospitalizado.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 11.33 horas en la calle del Arrabal del municipio. Una UVI lo ha trasladado al Hospital Universitario de Albacete y hasta el lugar se ha trasladado un médico de Urgencias.

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