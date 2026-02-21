Trasladan al hospital a un hombre de 23 años tras resultar herido por arma blanca en Toledo

Archivo - Hospital Universitario de Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 23 años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo tras resultar herido por arma blanca en la capital, en vía pública.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha notificado a las 12.45 horas en la calle Plegadero.

El afectado ha sido trasladado en ambulancia de urgencias al hospital. Hasta el lugar se ha trasladado la Policía Local y la Policía Nacional, así como una UVI, que ha atendido al herido en un primer momento.