Trasladan al hospital a un hombre de 55 años tras una agresión con arma blanca en una vivienda en Bolaños

CIUDAD REAL 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha sido trasladado al hospital tras una agresión con arma blanca en el interior de una vivienda en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava, tal y como han informado fuentes del 112 a Europa Press.

El aviso se ha recibido a las 23.22 horas en la calle Cristóbal Colón en una vivienda unifamiliar. Hasta el lugar se ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al herido al hospital de Ciudad Real.

Además, se han trasladado la Guardia Civil y la Policía Local. El afectado fue atendido en un primer momento en el centro salud de la localidad, pero las heridas tras la agresión precisaron atención hospitalaria.