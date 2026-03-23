Trasladan al hospital de Manzanares a un trabajador que se ha caído desde un tejado en La Solana

CIUDAD REAL 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un trabajador de 58 años de edad ha resultado herido tras precipitarse al vacío desde el tejado de una vivienda en la localidad ciudadrealeña de La Solana.
Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 18.19 horas de este lunes, en una vivienda situada en la calle Pozo San Juan.
Hasta ese lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y una UVI que lo ha trasladado al hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.