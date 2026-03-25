Treinta mujeres de 5 continentes especialistas en prevención de incendios se formarán en C-LM en el 'Wtrex Quijota'

Mujeres en prevención de incendios - GEACAM

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Treinta mujeres especialistas en materia de extinción y prevención de incendios de cinco continentes participarán en el evento internacional 'Wtrex Quijota España 2026' con el lema 'Mujeres forjando el futuro del fuego', que se celebra del 13 al 24 de abril entre las provincias de Toledo y Ciudad Real.

Durante algo más de 12 días estas mujeres se formarán en la región e intercambiarán buenas prácticas en materia de prevención y extinción de incendios vinculadas a los países donde están trabajando en estos momentos.

Así lo ha trasladado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en declaraciones a los medios, tras la firma de un convenio de colaboración con la directora general del Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha (CMMedia), Carmen Amores, y el gerente de Geacam, Miguel Peña.

'Wtrex Quijota' está organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la empresa pública Geacam, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha (Infocam), Redela, la Universidad de California, el programa Women Trex y el programa Amazonia.

La titular de Desarrollo Sostenible ha señalado que "es muy importante poner en valor el trabajo que realizan las técnicas". "Van a realizar con nosotros quemas prescritas, van a realizar maniobras de control y de seguridad, seguimiento de todas las plataformas digitales que utilizamos para prevenir y controlar los incendios. No nos olvidemos que Castilla-La Mancha es un referente a nivel nacional e internacional en materia de extinción de incendios, y por lo tanto queremos aprovechar ese conocimiento y compartirlo", ha remarcado Gómez.

Se trata del primer evento Women Trex que se celebra en España, un programa de formación e intercambio de experiencias, enfocado en el empleo del fuego técnico y las quemas prescritas destinado principalmente a mujeres del ámbito de la extinción de incendios forestales y abierto a personas de cualquier identidad y expresión de género.

MAQUINARIA ENGRASADA EN INCENDIOS

Respecto a los trabajos previos a la campaña de prevención de incendios en la región, la Consejería de Desarrollo Sostenible se centra ya en hacer "trabajos preventivos en el monte", con "quemas prescritas" para "controlar y bajar la masa que luego se pueda secar".

Un total de 16 máquinas pesadas y 29 medios aéreos, entre diferentes tipos de helicópteros y también aviones anfibios, forman una "maquinaria perfectamente engrasada y con los operativos disponibles al cien por cien", ha ensalzado la consejera.

ESPACIO EN LA RADIO PARA PREVENCIÓN

El convenio firmado con la directora de CMMedia y el responsable de Geacam se traduce en alumbrar un espacio en la radio regional en el que se trasladará contenido para fomentar la prevención de incendios, es decir, "educación ambiental".

Se darán claves y consejos sobre "lo que se puede hacer para evitar un incendio", sobre la labor del ciudadano "cuando hay un incendio cerca", para que este no agrave la situación o para no poner en riesgo su vida o sus bienes.

Este espacio se cimentará con ayuda de los profesionales que se dedican a la prevención y extinción de incendios de Castilla-La Mancha, no solo de la empresa pública Geacam, sino también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la UME, además de personal de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional en este ámbito.

"No solo es importante tener un Es-Alert cuando estamos ya en una situación desgraciada de un gran incendio, sino para saber qué podemos hacer para evitarlo. Desgraciadamente no seguimos las recomendaciones que nos hacen los equipos técnicos, siempre tenemos al típico que quiere hacerse la foto con las llamas detrás", ha lamentado la consejera del ramo.

Este espacio radiofónico recalará además en cómo ayudan las herramientas en la toma de decisiones en un incendio y en el papel de las redes sociales específicas dedicadas a la prevención y extinción.

AMORES: CONCIENCIAR Y DIVULGAR

Tal y como ha remarcado Carmen Amores, esta sección en radio, que podrá replicarse en televisión, redes o en CMMPlay, "servirá para concienciar y divulgar" respecto a toda la prevención que hace falta para una desarrollar una política antiincendios de utilidad.

"La sostenibilidad nos interesa a todos", ha incidido la directora del ente regional, que ha añadido que "ser útil" es uno de los pilares de "una corporación pública de comunicación".

Irá dirigido a un público heterogéneo, tanto población joven como a mayores, y se emitirá en breve, prolongándose "lo que haga falta", ha destacado Amores.

Por su lado, el responsable de Geacam ha destacado que este espacio sirve para "poner en valor el trabajo que hacen muchos profesionales en extinción de incendios", ya que es "muy importante que la ciudadanía de Castilla-La Mancha pueda ver y entender el gran trabajo que se hace desde esta empresa pública, a qué se dedican los recursos y que sus impuestos están bien invertidos".