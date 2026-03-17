Tres acusados se enfrentan en Cuenca y a cinco años y ocho meses de cárcel por estafa en una compra de ajos

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CUENCA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cuenca pide cinco años C.R.V.R., J.B.C. y B.P.D. por una presunta estafa en una operación de compra de ajos.

De acuerdo con el escrito provisional de la Fiscalía, el acusado C.R.V.R., en connivencia con su esposa B.P.D. y J.B.C., actuando con el fin de obtener un beneficio ilícito patrimonial y actuando de común acuerdo, compró como apoderado y gerente de su empresa, Ajos Procoex, una cantidad de 100.000 kilos de ajo blanco nacional a los hermanos P.V. en la campaña del año 2016, pagando el precio de los mismos de forma adecuada y creando así una apariencia de solvencia.

En las campañas de 2017 y 2018, aprovechando esta sensación de pagador puntual que había dejado, adquirió la totalidad de la producción de ajo chino de los hermanos P.V. contrayendo con ellos una deuda de 606.975 euros; y también compró 100.000 kilos de ajo morado a otro a vendedor, F.J.M.M, generando con él una deuda de 91.260 euros.

Los tres pagarés emitidos para esta compra fueron entregados a nombre del acusado J.B.C., en su condición de administrador de la empresa Ultra Strategy. Una vez llegado el vencimiento de los mismos por un importe cada uno de ellos de 30.000 euros fueron devueltos por ausencia de fondos.

La Fiscalía entiende que en ningún momento los acusados tuvieron la intención real de atender al pago de las cantidades de ajos compradas. Estos hechos serían constitutivos, en opinión de la acusación, de un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248 en relación con el artículo 249 del Código Penal y el art. 250.1.5º del mismo texto legal.

El juicio se celebra este miércoles y se pide para cada uno de los acusados una condena de cinco años y ocho meses, además de la indemnización que se dictamine.