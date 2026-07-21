Tres de los cuatro hijos de la pareja de Alameda estaban en la casa en el momento de la agresión mortal

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres de los cuatro hijos de la pareja residente en la localidad toledana de Alameda de la Sagra, cuya mujer ha perdido la vida tras ser agredida con un arma blanca, se encontraban en la casa en el momento de la agresión mortal, y uno de ellos es menor de edad.

Así lo han confirmado a Europa Press tanto fuentes de la Delegación del Gobierno como de la Guardia Civil, que han señalado que por estos hechos se ha detenido al padre de los niños, un hombre de 48 años, como presunto agresor.

En declaraciones a los medios desde el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales en Toledo para seguir el incendio de La Mierla, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado que la Guardia Civil está investigando los hechos y no ha querido adelantar más datos al respecto para no interferir en la investigación.

No obstante, ha apuntado que "todo parece indicar" que puede ser un asesinato de violencia machista, un extremo que está a la espera de ser confirmado, ha añadido Sabrido.

También ha explicado que la pareja tiene cuatro hijos, tres de ellos mayores de edad y uno menor de edad --de unos 3 o cuatro años--, por lo que en este último caso tendrán que intervenir los Servicios Sociales de la Comunidad de la Comunidad Autónoma.

Un extremo que ha confirmado el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha estado presente en esta atención a medios, y que ha dicho que los servicios sociales de la Junta "están en ello", apuntando que los hijos mayores tienen "como 23-24 años" y el menor entre 3 y 4 años.