Tres heridos leves, dos de ellos por arma blanca, tras una pelea multitudinaria en Villaminaya

TOLEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves este viernes --dos de ellas por arma blanca-- tras una pelea multitudinaria en la Plaza Mayor de la localidad toledana de Villaminaya.

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio de atención a urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 7.09 horas.

Los heridos --dos chicos de 16 y 28 años, afectados por arma blanca, y una chica de 21 años-- han sido atendidos por un médico de Urgencias y al lugar se ha desplazado una ambulancia de Urgencias por y la Guardia Civil.