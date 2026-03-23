Tres personas heridas tras la colisión de dos vehículos en la calle Sebastián de Covarrubias de Cuenca

Colisión de dos vehículos en la calle Sebastián de Covarrubias de Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas tras la colisión de dos vehículos en la calle Sebastián de Covarrubias de Cuenca, según informa la Policía Local de Cuenca a través de su cuenta de Instagram.

El incidente ha tenido lugar este lunes a mediodía y los afectados han sido trasladados al Hospital Universitario de la capital conquense para su valoración y atención médica.