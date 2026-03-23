Tres personas heridas tras la colisión de dos vehículos en la calle Sebastián de Covarrubias de Cuenca

Colisión de dos vehículos en la calle Sebastián de Covarrubias de Cuenca.
Colisión de dos vehículos en la calle Sebastián de Covarrubias de Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 13:54
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CUENCA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas tras la colisión de dos vehículos en la calle Sebastián de Covarrubias de Cuenca, según informa la Policía Local de Cuenca a través de su cuenta de Instagram.

El incidente ha tenido lugar este lunes a mediodía y los afectados han sido trasladados al Hospital Universitario de la capital conquense para su valoración y atención médica.

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