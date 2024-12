Tribunal de Cuentas constata una colaboración "fluida" con CCAA y aboga por un reflejo externo "más potente" de su labor

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha constatado este miércoles que la colaboración entre la entidad que preside y las comunidades autónomas "es fluida" y que rinden sus cuentas ante los órganos de control externo, al tiempo que ha abogado por un reflejo externo "más potente" de esta labor para que la ciudadanía lo considere "como una garantía del uso de los presupuestos públicos".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios junto al presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, y al presidente de Asocex y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete; con motivo de la Conferencia de Presidentes de los órganos de control externo adscritos a Asocex y a la Comisión de Coordinación de Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas que ha tenido lugar en Toledo.

"La colaboración con todas las comunidades autónomas es fluida, es leal, es buena, tiene objetivos claros y creo que con esto estamos construyendo un esquema de control externo para servir a nuestro trabajo, que es garantizar el buen uso de los fondos públicos y que nuestros profesionales se acrediten como lo son, como los mejores profesionales de control externo", ha argumentado.

A preguntas de los medios, ha indicado que el panorama de la rendición de cuentas de las comundiades autónomas ha cambiado "sensiblemente" y que rinden sus cuentas. "Lo único que podría faltar es que tuviera un reflejo externo más potente para que la ciudadanía nos acabara considerando como una garantía del uso de los presupuestos públicos".

Respecto a la Conferencia, ha afirmado que se trata de una de las dos reuniones anuales que celebran los presidentes de órganos de control externo de España junto a la Presidencia del Tribunal de Cuentas para establecer vínculos con el fin de "intentar hacer un trabajo serio, coordinado y de colaboración".

LAS POLÍTICAS DE CONTROL, DE MANERA UNIFICADA

De su parte, el presidente de a Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha indicado que en esta reunión pone de manifiesto que la existencia de los órganos autonómicos de fiscalización no impide que las políticas de lucha contra la corrupción, de auditoría pública y de control de las finanzas públicas se lleve a cabo de una manera unificada.

De otra parte, con motivo del tercer aniversario de la creación de la Cámara que preside, Andújar ha señalado que su trabajo pasa por publicar en breve el informe de Cuenta General de Castilla-La Mancha de 2021, el de la Universidad de Castilla-La Mancha y el informe de los entes locales de 2022. Momento en el que ha vuelto ha manifestar el "grave problema" de rendición de cuentas por los entes locales de la región, al ser "muy bajo".

Pese a que se ha conseguido que este año se incremente en un 5,48 por ciento, ha lamentado que haya en la actualidad un 39 por ciento de entes locales de la región que sí rinden cuentas. "Lo cual está muy bien pero es una cifra bajísima porque es como si los ciudadanos no hicieran la declaración de la renta".

Ha puesto en valor así la coordinación entre la Cámara de Cuentas y las diputaciones para que ayuden a los ayuntamientos en esta labor y, a preguntas de los medios, ha puesto como ejemplo de entidades locales que no presentan sus cuentas el Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación de Cuenca. "La misma cuenta que no nos rinden a nosotros y antes no rendían al Tribunal de Cuentas, sí la rinden muchos de ellos ante el Ministerio de Economía y Hacienda porque si no, no cobran las subvenciones del Estado. Es curioso".

Pese a ello, el presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha afirmado que "poco a poco" se logrará que la Comunidad Autónoma se vaya entendiendo la "necesidad de ser transparentes".

Respecto a la acción del organismo que preside y para terminar, Andújar ha avanzado que un futuro firmará un convenio con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para darle traslado de alguna conducta que fuera delictiva o irregular y no fuera correcta, "más allá de un fallo".

APROBACIÓN DE TRES GUÍAS OFICIALES

Por último, el presidente de Asocex y de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha indicado que en esta reunión se han aprobado tres guías de fiscalización donde todas las cámaras de cuentas se coordinan en la forma de establecer cualquier tipo de auditoría y para ser los más objetivos posible.

También se ha presentado el próximo encuentro técnico que tendrá lugar a finales de noviembre en Córdoba donde cerca de 300 auditores y funcionarios de toda España se reunirán para coordinar esa labor de fiscalización que hacen de las cuentas públicas y, también, con el Tribunal de Cuentas.