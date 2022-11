ALBACETE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este martes ha tenido lugar la segunda sesión del juicio contra J.R.N., el hombre acusado de asesinar a A.M.P. de dos tiros en la cabeza y esconder su cuerpo en la bañera, quien ha asegurado que fue para defenderse y ha pedido perdón.

Según ha declarado el procesado, la víctima llevaba varios meses amenazándole y agrediéndole por una deuda que había contraído con él.

Al parecer, A.M.P. se dedicaba a la venta de droga en Almansa y el acusado era uno de sus clientes habituales hasta que, para poder seguir consumiendo sin tener que gastar su dinero, empezó a trabajar para la víctima, vendiendo droga a terceros.

"Antonio me dijo que vendiera cocaína y así no tendría que tocar mi sueldo para seguir consumiendo. Yo fiaba droga a gente conocida que no me pagaba, entonces cada vez debía más dinero a Antonio", ha explicado, asegurando que llegó a deberle cerca de 7.000 euros.

"Él me amenazaba y me daba palizas, después de una de esas palizas me pilló mi padre y me tuvo que dejar dinero para pagarle", ha añadido.

Ante esta situación, el acusado ha testificado que cogió el arma para evitar que volviera a pegarle. "Yo solo cogí el arma por si se ponía violento decirle que se fuera, pero no la quería utilizar. Cuando llegó a la casa empezó a pegarme, me dio puñetazos, me asusté, cogí el arma y disparé, pero disparé sin pensar, no quería matarle", ha reiterado, pidiendo perdón.

"Quiero pedir perdón a todos, no lo quería hacer, fue un error".

CONCENTRACIONES POR LA VÍCTIMA

A preguntas de la Fiscalía y la acusación particular, J.R.N. ha negado su participación en las concentraciones por la desaparición de la víctima. "Yo no participé en ninguna de esas cosas".

Sí que ha confirmado que no se presentó en el domicilio cuando le llamó el presidente de la comunidad por el olor y los insectos que salían de su vivienda.

"Siempre ponía muchas excusas para no ir, no fui ningún día a la casa, quedé con el presidente, pero no me presenté", ha señalado.

Durante la sesión también ha declarado uno de los agentes de policía judicial encargado de la investigación, quien ha destacado el fuerte olor que salía del piso.

"Yo he trabajado en el levantamiento de muchos cadáveres y ese olor es inconfundible, esa putrefacción es terrible, conforme nos íbamos acercando a la vivienda se incrementaba el olor, me pareció desde un primer momento que olía como un cuerpo", ha detallado, explicando los pasos a seguir en la investigación, en la que se incluyó como sospechoso a todas las personas que formaban parte del círculo de la víctima.

"J.R.N. era uno de ellos, nosotros empezamos a investigar a todas las personas que mantenían algún vínculo con Antonio. Cuando nos llamaron por el tema de los olores no sabían que nosotros ya estábamos investigando a cualquier persona que pudiera facilitar el paradero de Antonio", ha indicado.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de asesinato y pide 18 años de prisión.

La defensa, por su parte, pide sustituir la pena por un delito de lesiones dolosas con arma o, en su defecto, el de homicidio imprudente grave, aplicando todas las circunstancias modificativas.