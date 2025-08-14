Uclés acoge este viernes el XIII Certamen Nacional de Pintura Rápida Urcela

CUENCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 15 de agosto, el municipio conquense de Uclés acoge el XIII Certamen Nacional de Pintura Rápida Urcela Uclés.

Un evento consolidado como referente nacional en la pintura al aire libre y en el que decenas de artistas, llegados de toda España, llenarán las calles de Uclés con caballetes, pinceles y color, en una jornada que une arte, patrimonio y talento, según han informado los organizadores del evento por nota de prensa.

El Certamen está impulsado por Grupo Ibérica, a través de varias de sus empresas, que participan como patrocinadores oficiales: Merkocash, Skoda Motor Pacífico, Ibérica de Patatas, Miscota y Casa Palacio, junto a otras compañías locales y nacionales.

El certamen, organizado por la Asociación Cultural Urcela, repartirá 5 premios principales y 11 accésits, reconociendo la calidad artística, originalidad y técnica de las obras creadas íntegramente durante la jornada.

Los cinco galardones principales cuentan con el respaldo de los patrocinadores principales. Así, el 1º Premio estará dotado de una cuantía de 3.500 euros, patrocinado por Merkocash y Medalla de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE). El 2º Premio supondrá 2.000 euros por el Grupo Motor Pacífico S.L.

De su lado, el 3º Premio, patrocinado por Ibérica de Patatas, contará con una cuantía de 1.500 euros. El 4º Premio supondrá 1.000 euros de la mano de Miscota.

Por último, el 5º Premio tendrá una cuantía de 700 euros de la mano de Casa Palacio.

Las inscripciones se realizarán este viernes, entre las 09.00 y las 11.00 horas, en la Fuente de los Cinco Caños, de Uclés. Los artistas se inspirarán en el entorno histórico, arquitectónico y natural de Uclés, con especial protagonismo del emblemático Monasterio.

Al finalizar la jornada, las obras se expondrán en la Plaza Pelayo Quintero y serán evaluadas por un jurado de expertos, en el que participa la Asociación Española de Pintores y Escultores, que otorgará una medalla al ganador y diploma al accésit por voto popular.

El cartel de esta edición ha sido creado por el reconocido acuarelista Pablo Rubén López Sanz, ganador del primer premio en 2024, quien ha plasmado en su obra la esencia veraniega de Uclés.