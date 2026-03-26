La UCLM abre el plazo de preinscripción en sus 58 másteres oficiales para el curso 2026-2027

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TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha ha abierto hasta el 11 de septiembre el plazo de preinscripción en los 58 másteres oficiales que ofertará el próximo curso académico 2026-2027 y que en su conjunto suponen un total de 2310 plazas repartidas por todos los campus y áreas de conocimiento.

Esta oferta de estudios de másteres oficiales podría verse aumentada si se completa la verificación de nuevas propuestas por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) que actualmente se encuentran en fase de evaluación, según ha informado la Universidad por nota de prensa.

Para formalizar la preinscripción, las personas interesadas tendrán que acceder a la web en la que encontrarán información no solo relativa al trámite de preinscripción, sino también instrucciones de ayuda para su realización, documentación requerida o novedades.

El Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación ha informado de que la mayoría de másteres oficiales admiten matrícula condicionada, es decir, que es posible preinscribirse y cursarlos sin haber completado los estudios de grado, ya sea en la UCLM o en otras universidades nacionales, si bien el título oficial de máster no podrá obtenerse hasta que no se acredite la finalización del grado desde el que se ha accedido.

No admiten esta vía de acceso los másteres en Acceso a la Abogacía y la Procura, en Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar, en Fiscalidad Internacional y Europea, en Grabado, Diseño Gráfico y Documentos de Valor, en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales, en Prevención de Riesgos Laborales, en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y en Psicología General Sanitaria.

Si bien la preinscripción es un trámite que podrá formalizarse hasta el 11 de septiembre siempre que existan vacantes tras las admisiones programadas, en el caso concreto del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, se han establecido dos periodos: el primero hasta el 3 de julio; y el segundo, del 24 de julio al 4 de septiembre, en las especialidades en las que queden vacantes.

En este máster, las listas de personas admitidas se publicarán, respectivamente, los días 15 de julio y 6 de septiembre. La matrícula se formalizará del 16 al 22 de julio, en el primer plazo; y del 17 al 23 de septiembre, en el segundo.

Para conocer el plazo habilitado de admisión y matrícula de cada máster, el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación recomienda visitar la página web de cada título, en la que además encontrará información relevante sobre el perfil de ingreso, el plan de estudios o la organización docente.

Por otro lado, y de cara al curso 2026-2027, la Universidad regional mantiene su oferta de Programas Académicos con Recorridos Sucesivos (PARS) en las áreas de Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería de Montes, Ingeniería Química, Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería de Minas y Arquitectura.

Los PARS vinculan un título de grado y un título de máster universitario orientado a la especialización profesional, manteniendo su diferenciación e independencia estructural.

No constituyen una nueva titulación, sino un itinerario curricular que permite cursar las dos titulaciones de forma consecutiva para, una vez finalizados los estudios, obtener ambos títulos.

La UCLM pone a disposición de todo su estudiantado las Unidades de Gestión Académica de Campus para resolver cualquier tipo de duda durante todo el proceso a través de atención telefónica, presencial o mediante soporte virtual.