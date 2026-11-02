La UCLM celebra en Toledo su I Seminario sobre Ganadería y Economía Taurina los días 4 y 11 de noviembre

Cartel del el 'I Seminario sobre Ganadería y Economía Taurina'. - UCLM

TOLEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebrará este miércoles, 4 de noviembre, y el 11 de noviembre, su I Seminario sobre Ganadería y Economía Taurina, en la Sala de Música del Edificio Universitario de 'San Pedro Mártir'.

El ciclo de conferencias con el nombre 'Ganadería. De su influencia económica a su impacto jurídico social' persigue poner en valor la importancia económica, jurídica y social de la ganadería en extensivo y la ganadería de lidia dentro de la sociedad y los ecosistemas naturales, según ha trasladado la Universidad por nota de prensa.

La iniciativa permitirá poner en contacto a estudiantes y profesores con ganaderos, juristas, economistas, empresarios, veterinarios, profesionales taurinos, representantes de organizaciones agrarias y otros agentes relacionados con el sector.

Dichas conferencias están orientadas a los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del campus de Toledo de la Universidad de Castilla la Mancha.

Siendo abiertas para todos los aficionados que quieran acercarse y disfrutar de las mismas los días de celebración el 4 de noviembre y 11 de noviembre de 2026 con la clausura del Seminario.

IMPORTANCIA DE LA GANADERIA DE LIDIA Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD

Durante dos jornadas se pondrá de relieve el marco jurídico normativo, el valor económico y la importancia medioambiental de la ganadería y el sector taurino.

La ganadería de lidia y la Tauromaquia elementos esenciales del tejido productivo y del sustrato social.

Poniendo de manifiesto la necesidad de seguir manteniendo un modelo productivo fundamentado en el sector primario, el campo y el medio rural.

El matador de toros, Juan Ortega, Ingeniero Agrónomo será el protagonista en la Jornada de clausura del 'I Seminario sobre Ganadería y Economía Taurina' en la ponencia final en el Edificio Universitario de 'San Pedro Mártir' como colofón a esta iniciativa pionera en Castilla-La Mancha.