La UCLM se mantiene un año más en el ranking de Shanghái

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CIUDAD REAL 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) mantiene un año más su posición entre las 1.000 mejores universidades del mundo en la edición 2026 del Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como Ranking de Shanghái. La institución regional figura nuevamente en el tramo 901-1000 de una clasificación considerada una de las más influyentes y exigentes a nivel internacional para medir la excelencia investigadora universitaria.

La permanencia de la UCLM en este selecto grupo adquiere especial relevancia en una edición marcada por el incremento de la competencia internacional. En total, únicamente treinta universidades españolas han logrado situarse entre las mil mejores del mundo, seis menos que en la edición anterior, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El sistema universitario español ha perdido presencia en este ranking. Hace cinco años figuraban 40 universidades españolas entre las mil mejores del mundo por producción científica, mientras que en 2026 solo aparecen 30.

De las aproximadamente 20.000 universidades que desarrollan docencia e investigación en todo el mundo, solo las mil mejor posicionadas aparecen en el ranking de Shanghái. Formar parte de esta clasificación significa, por tanto, pertenecer al 5% de las universidades más destacadas en producción científica del mundo.

La presencia continuada de la UCLM en esta clasificación internacional - de la que se quedan fuera 21 de las 50 universidades públicas españolas- refleja la consolidación de su actividad investigadora y la creciente visibilidad de sus resultados científicos. A pesar de competir con universidades centenarias y con instituciones que cuentan con presupuestos muy superiores, la UCLM mantiene su posicionamiento entre las entidades académicas con mayor impacto científico a escala global.

El fortalecimiento de sus grupos de investigación, la captación y retención de talento científico, la participación en proyectos internacionales competitivos y la mejora de sus infraestructuras de investigación son fundamentales para mantener la presencia de la institución en los principales indicadores de calidad científica y seguir incrementando su proyección internacional.

En un contexto global cada vez más competitivo, en el que países como China están invirtiendo en investigación sumando cada vez más universidades a la lista, formar parte un año más de las mil mejores universidades del mundo constituye un indicador de la fortaleza investigadora de la UCLM y de su capacidad para seguir contribuyendo al progreso científico y social desde Castilla-La Mancha. En esta nueva edición, China ha incorporado otras 14 universidades al ranking, y ya es con 257 campus, el país que más aporta.

El Ranking de Shanghái, elaborado anualmente por la organización Shanghái Ranking Consultancy, evalúa el rendimiento investigador de las universidades a partir de indicadores objetivos y verificables.

Entre los criterios que analiza figuran la obtención de premios Nobel y Medallas Fields por parte de antiguos alumnos y profesorado, el número de investigadores altamente citados en sus respectivas disciplinas, la producción científica publicada en revistas de máximo impacto como Nature y Science, el volumen total de publicaciones indexadas en bases de datos internacionales y el rendimiento académico en relación con el tamaño de la institución.